Erik Karlsson løp for arrangørklubben av nyttårsløpet, Högby IF. 23-åringen hadde 14.37 som pers på 5000 m og 30.21 på 10000 m og var en av favorittene. Han var da også i tet da bare en av de ti kilometerne gjenstod. Men så skjedde det som ikke skulle skje, Karlsson ble ramma av hjerteattakk. De løperne som fulgte bak, stanset i følge Aftonbladet opp og avbrøt løpet. Til tross for behandling på intensivavdelingen på sykehuset stod ikke livet til å redde, og 4. januar ble Erik Karlsson erklært død.

Högby IF skrev samme dag følgende på sin Facebook-side:

"Det är med stor sorg och saknad vi idag kan meddela att Erik Karlsson har lämnat oss. Eriks fantastiska resultat som löpare kommer för evigt att leva kvar i historieböckerna. Men det starkaste minnet av Erik kommer att vara av hans personlighet. Erik har alltid varit den som bidragit med glädje och kärlek. I medgång och motgång kunde han alltid glädjas med andras framgång och fanns alltid där för att stötta andra. En sällsynt fin lagkamrat i en individuell idrott som alltid hade ork och tid att bry sig om andra. Vi springer vidare med och för dig. Du är alltid med oss. Tankarna går i denna stund särskilt till Eriks familj ❤️"

Klubben har også laga denne minnevideoen om sin kjære løper:





Dessverre skjer dødsfall i løp, men rent statistisk sett hender det svært sjelden. Ifølge denne studien vil ca. 3 av 1 million dø under løpskonkurranser med betydelig mindre risiko på korte løp enn på lange løp, noe som ikke er så rart siden en holder på lenger i lengre løp. De fleste dødsfallene i maratonløp skjer dessuten i den siste fjerdeparten av løpet.

Andre undersøkelser gir et noe høyere tall, som denne som estimerer 6-7 dødsfall per 1 million løpere i maratonløp. Dette inkluderer alle dødsårsaker, og på lange distanser er det flere grunner enn hjertestans til at folk kan dø. For eksempel kan inntak av for mye væske føre til hyponatremia og gi dødelig utfall.

​En undersøkelse blant Parkrun-deltakere viste at 65 prosent av de som ble ramma av hjerteattakk under disse 5 kilometerne, overlevde. Studien viste også at de som overlevde attakket, i snitt hadde deltatt i flere løp enn de som ikke overlevde. Over 80 prosent av tilfellene, både fatale og ikke-fatale, ramma menn, og en like høy prosent var over 45 år.

Sjøl om de beste i Sylvesterloppet i Kalmar stansa, så har arrangøren lagt ut resultatliste fra løpet med 229 deltakere på 10 km og 161 på 5 km. I tillegg var det barneløp over kortere distanser.