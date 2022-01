(Alle foto: Stein Arne Negård)





- Det føltes mye bedre enn forrige ski-o konkurranse, men samtidig også litt som forventet da jeg både har mer mengde og flere hardøkter på ski siden den gang. I dag hadde jeg en god følelse fysisk, og i tillegg stemte det bra teknisk, sier Audun Heimdal.



Løperen fra Konnerud prater om sin egen gjennomføring av dagens sprint under Norgescupen i ski-o på Gåsbu. En sprint hvor Heimdal var 14 sekunder foran vinneren av forrige sprint i Norgescupen i ski-o, Henrik Fredriksen Aas. Bjørnar Kvåle på 3. plass var 40-tallet sekunder bak.

Flyt i nysnøen

- Jeg hadde fin flyt teknisk, bare usikker på et par veivalg. Men det får jeg se på analysen nå i ettermiddag. Selv uten noen inngående analyse kan en konstatere at Heimdal trivdes i nysnøen i dag.



- Forholdene var litt løse, etter snøfallet i natt. Men det gikk veldig greit.



Hva tror du om mellomdistansen i morgen?



- Med litt lengre løype som åpner for flere og mer veivalg, kan det bli spennende. Når det er litt lengre strekk, får også «folk» litt mer kontroll på teknikken, så det kan bli jevnt, svarer Heimdal og fortsetter:

- Det er bra løypenett her, så det blir garantert en artig mellomdistanse. Selv har jeg forhåpninger om å gjøre et nytt godt løp, og håper det kan holde til ny seier.

Seier i sesongdebuten

Anna Ulvensøen som snek seg sekundet foran Evine Westli Andersen og dermed var best i dameklassen dag, kan smile for seier i sesongdebuten.

- Det var deilig å ha marginene med meg, men det var første ski-o løpet mitt denne sesongen, så det var ikke helt feilfritt. Uansett var det veldig gøy å gå i dag, fortsetter løperen fra Nydalens SK.

Etter en sykdomspreget desember har hun nå siktet innstilt på EM i Bulgaria i slutten av måneden.

- Det ble nesten en måned uten trening i desember. Da tar det litt tid å komme i bra slag. Men i julen fikk jeg trent godt, og nå håper jeg at forman skal være bra til EM.

Allerede i morgen venter mellomdistanse fra samme arena, og Ulvensøen har lagt lista i dag.

- Jeg håper å gå et nytt godt løp. Få en god følelse, så får håpe det holde til ny seier.

I dag var hun i hvert fall best, ett lite sekund foran Evine Westli Andersen. Marit Melby Jacobsen ble nummer 3. Juniorklassene i dag ble vunnet av Kristin Melby Jacobsen og Lars Lien.



Kilde Norsk Orientering

Lars Lien, Gjø-Vard OL vant H17-20.



Kristin Melby Jakobsen, Lardal OL vant D17-20.



De beste pr. klasse i Ski-O-treff sprint, Gåsbu 08.01.2022: Arr.: Nordmarka Skiorienteringsklubb D 11-12 - 1 530 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Ingrid Strøm Juliussen Sandefjord OK 13.05 2 Maren Bleken Rud Vang OL 15.05 +2.00 3 Mari Stenberg Vang OL 17.10 +4.05 D 13-14 - 2 250 m 1 Henni Hattestad Kristensen Heming Orientering 20.10 2 Astrid Reusch Heming Orientering 21.29 +1.19 3 Anna Strøm Juliussen Sandefjord OK 24.35 +4.25 D 15-16 - 3 420 m 1 Eira Skaarer Wiklund Nydalens SK 33.11 2 Ellen Margrete Stubban Hygen Østmarka OK 35.20 +2.09 3 Minna Sofie Wingstedt Halden SK 37.40 +4.29 4 Tuva Berger Gjelstad Oppsal Orientering 39.27 +6.16 5 Karen Haanes Strandlie Gjø-Vard OL 39.51 +6.40 D 17-20 - 2 690 m 1 Kristin Melby Jacobsen Lardal OL 17.08 2 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 18.25 +1.17 3 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 18.31 +1.23 4 Oda Scheele Nydalens SK 19.30 +2.22 5 Kristine Kravdal Gjø-Vard OL 19.31 +2.23 D 21 - 2 690 m 1 Anna Ulvensøen Nydalens SK 16.44 2 Evine Westli Andersen Løten o-lag 16.45 +0.01 3 Marit Melby Jacobsen Lardal OL 17.30 +0.46 4 Ane Sofie Krogh Oppsal Orientering 17.52 +1.08 5 Synne Strand Lierbygda OL 18.07 +1.23 H 11-12 - 1 530 m 1 Simen Kjenseth Glendrange Nittedal OL 13.39 2 Alf Hattestad Kristensen Heming Orientering 14.00 +0.21 3 Pål Solli Kvikstad OL Toten-Troll 17.09 +3.30 H 13-14 - 2 690 m 1 Jonatan Herman Lysheden-Vogt Konnerud IL 18.25 2 Boye Wangensteen Lillomarka OL 23.20 +4.55 3 Sondre Hafskjold Nydalens SK 26.06 +7.41 4 Ville Emil Wingstedt Halden SK 26.11 +7.46 5 Alfred Teig Nydalens SK 27.28 +9.03 H 15-16 - 3 420 m 1 Jonas Fenne Ingierd Bækkelagets SK 23.23 2 Simen Sommerstad Røste Kongsberg OL 25.12 +1.49 3 August Hellerud Sire Konnerud IL 26.02 +2.39 4 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 27.15 +3.52 5 Ole Solli Kvikstad OL Toten-Troll 27.19 +3.56 H 17-20 - 3 420 m 1 Lars Lien Gjø-Vard OL 20.05 2 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer OK 21.03 +0.58 3 Marek Sterba Czech ski-o team 22.43 +2.38 4 Mats Lindaas Elverum OK 23.31 +3.26 5 Eskil Brænden Lillomarka OL 25.13 +5.08 H 21 - 3 420 m 1 Audun Heimdal Konnerud IL 17.10 2 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 17.24 +0.14 3 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 17.59 +0.49 4 Vegard Gulbrandsen NTNUI 18.10 +1.00 5 Isak Jonsson NTNUI 18.14 +1.04 6 Eskil Frøisland Vang OL 18.17 +1.07 7 Aslak Heimdal Konnerud IL 18.32 +1.22 8 Jørgen Baklid Konnerud IL 18.51 +1.41 9 Petr Horvát SK Severka Sumperk 19.12 +2.02 10 Trygve Myhr Asker Skiklubb 22.16 +5.06

