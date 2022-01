Det er Knut Anders Fostervold som forteller at de nå har opprettet en egen Kondis-linje på Nordvestlandet Folkehøgskole, og han er ansvarlig lærer for opplegget på linjen.

Og Knut Anders Fostervold er jo selve definisjonen på en kondisjonsutøver: han startet idrettskarrieren som fotballspiller og var i flere år kaptein på Moldes lag i eliteserien. Men etter at han la opp som fotballspiller begynte han som sykkelrytter og ble en av Norges beste. Han satte blant annet flere norgesrekorder på temporitt og deltok på landslaget i VM. Når han i tillegg har levert prestasjoner i triatlon, også i den lengste versjonen Norseman, samt at han er glad i langrenn og er utdannet trener fra Olympiatoppen, så betyr jo det at elevene hans får en lærer som har både erfaring, kompetanse og lidenskap for kondisjonsidrettene.

Knut Anders Fostervold forteller at Kondis-linja på Nordvestlandet Folkehøgskole er for dem som elsker kondisjonstrening og knallharde treningsøkter:

– Her får du prøvd mange forskjellige idretter, som for eksempel landeveissykling, langrenn, løping, svømming og triatlon, forteller han.

– De som har bakgrunn fra en spesiell idrett innen kondisjon skal selvfølgelig få lov til å spesialtrene på denne, men her skal man også få prøve ut andre idretter innen kondisjon, sier han.

Nordvestlandet Folkehøgskole het tidligere Høgtun Folkehøgskole, og de har tidligere hatt linje for sykling, langrenn og løping, da under navnet Maxpuls.

Og i likhet med andre folkehøgskoler frister Kondis-linja med reising og store opplevelser. Her vil man få delta på skirenn som Birken, løp som Romsdalseggenløpet og dra på treningsleir i Spania og Frankrike og kjøre mosjonsutgaven av Paris-Roubaix, brosteinsklassikeren innen den profesjonelle sykkelsporten.



Nordvestlandet Folkehøgskole ligger i Torvikbukt, som blant annet er kjent for Torvikbukt 6 topper - Norges hardeste halvmaraton.

Nordvestlandet Folkehøgskole ligger i vakre omgivelser i Torvikbukt, Møre og Romsdal. (Foto: fra skolens sider)