(Alle foto: Stein Arne Negård)

Kveldens visuelle føremelding.

Realt snøføre

Til tross for nullføre var det kurante løpsforhold på vegene i Veldre i jaunuarløpet, sesongens andre i den den lengste runden i retning Rudshøgda. Det var litt løst øverst på bygdevegene, men ellers fast underlag på de mer trafikkerte vegene som likevel tilsa pigg eller sko med en mjuk gummiblanding under skoene.



Kanskje kveldens best skovalg?

Vinterform

Sammenliknet med det første løpet i løypa i oktober ble det naturlig nok betydelig lengre løpstid for de fleste. Det gjaldt imidlertid ikke for den faste damevinneren. Med 42.34 var Anne Storslett nesten halvannet minutt raskere enn i oktober.



To damer og ti karer snart klare for kuting poå snøføre.

Sterk veteran

Vegard Ølstad Dalberg har også vært først i mål i alle tre løpene han har stilt opp i denne sesongen, og med 37.23 kontrollerte han inn drøye minuttet foran superveteranen Svein Erik Linnerud fra Gjøvik. Fjorårssesongens nest raskeste milløper i Norge over 60 år hadde tatt turen fra Gjøvik for å teste vinterformen og avgjorde duellen om andreplassen med Jan Erik Mathiassen med tre sekunders margin.





Veteranprat før start mellom Kondis' løpende reporter Rolf Bakken og Svein Egil Linnerud og Trond Johnsen (til høyre) som begge gjorde et comeback i Snøkuten etter noen sesongers fravær.

Resultater Snøkuten - Nordhagarunden 11.01.2022:



Damer 25–34 år

1 Anne Storslett Moelven IL 42.34



Damer35–49 år

1 Marit Aamdal RULK 46.52



Herrer 25–34 år

1 Vegard Ø Dalberg Headit as 37.23

2 Svein Christian Wedum Eidsiva BIL 39.38

3 Christian B. Larsen Mjøsski 42.46

4 Espen Storslett Eidsiva BIL 45.11



Herrer 35-49 år

1 Thomas Pedersen Veldre Friidrett 41.40



Herrer 50–59 år

1 Jan Erik Mathiassen Ottestad IL 38.41

2 Trond Johnsen Raufoss Langrenn 40.45

3 Miroslav Baran RVT AS 43.17



Herrer 60–69 år

1 Svein Egil Linnerud Gjøvik FIK 38.38