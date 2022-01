Se tidligere omtale: Leif løper nå The Spine Race - britain's most brutal race, for tredje gang

Etter noen år med byggeprosjekter hjemme og på hytta er Leif Abrahamsen tilbake som den fullføringsmaskinen vi husker fra 4-5 år siden. Jo lenger og verre - jo bedre - for denne mannen som orker mer enn de aller fleste med joggesko på bena.

410 kilometer og 13000 høydemeter

Fredag kveld løp han i mål på 9. plass i "britain's most brutal race" Montane Spine Race etter 108 timer og 19 minutter. Løpet måtte kortes inn ca 2 mil i år på grunn av ekstremt mye vindfall, men målte likevel 410 kilometer. Det var 410 tøffe kilometer i variert terreng med over 13000 høydemeter, men med mye mindre snø enn da Leif fullførte til 10. plass av bare 20 fullførende i 2016. Den gangen brukte han 160 timer!!

Vi fikk kontakt med Leif som fortsatt befinner seg på britisk jord, og han har skrevet denne rappoorten fra løpet til oss:

"..hallusinasjoner og søvnmangel lå som et truende spøkelse"

Løpet startet søndag morgen under litt rufsete forhold med kraftig vind og snø I fjellet i god Spine stil. Første del til CP 1 (74 km) gikk lett og jeg bestemte meg for å pushe på videre til CP 2 ytterligere 100 km, det ble litt tungt på natten men når dagslyset kom gikk det lettere og jeg ankom CP 2 ved 20.00 tiden mandag kveld.



Leif på CP2. (Privat foto)

Unnet meg 5 timer søvn der før jeg fortsatt videre. Fra Cp2til Cp3 fikk jeg en strålende dag i fint vær og god push. Tok en matbit på CP 3 (226 km), følte meg fin og bestemte meg for å fortsette uten hvile. Det ble en tidvis tung natt med sterk vind og tett tåke i fjellet over High cup Nick, og når jeg kom ned til Dufton unnet jeg meg 2 timer søvn ute i bivibagen.

Turen forsatte videre over Crossfell på 894 moh i sterk vind og tåke som tidevis gjorde at jeg måtte kjempe, men med morgenlyset løyet vinden og det ble en fin tur inn til CP 4 Alston (289 km). Følte meg fin og pushet på videre, først 30 km med mye myrløping frem til Greenhead der jeg tok en pause å stelte føttene før jeg fortsatt videre langs Hadrians wall, med uendelige bakker opp og ned og noen perioder med tunge tanker og merkbar søvnmangel på natten, men som tidligere så blir all negativitet visket bort med dagslyset.

Leif ankommer CP4 Alston. (Foto: Montane Spine Race)

Når jeg ankom siste CP Bell'ham (353 km) der jeg hadde tenkt til å ta et par timer søvn, bestemte jeg meg for å trykke på mot mål med vel viten om at hallusinasjoner og søvnmangel lå som et truende spøkelse. Etappen fløt greit og når mørket kom sigende så jeg hodelykter et stykke bak meg, noe som gjorde at fokuset ble å holde farten oppe. Så langt frem i feltet i et løp som Spine er det mange sterke løpere, så et par av lyktene kom stadig nærmere om jeg slappet litt av og fra Hut ​2 der det er 12 km igjen ble det en sluttspurt som gjorde at alle søvnplager var glemt og jeg unnagjorde denne etappen sikkert en time raskere en jeg vanligvis ville ha gjort. Jeg takket Matt som kom bak for dette når han kom inn etter meg.

Jeg har fått trent godt frem mot løpet og det har båret frukter. Når disponering og næringsinntak også fungerte godt, så ble dette en svært god opplevelse og en god treningsøkt frem mot Barkley senere på vinteren.



Leif med øl i glasset og øl i barten! Hva som smakte best av ølet eller medaljen er uvisst, men på sikt er det nok medaljen - for fullført Spine Race - som huskes best. (Privat foto)

Tidsfrist 8 døgn

Selv om forholdene var "hyggelige" i år til årstiden å være i de britiske fjellene, er det et imponerende resultat av 52-åringen fra Ski. Når dette skrives 14 timer etter Leifs målgang er fortsatt bare 22 løpere i mål, 51 befinner seg et sted langs løypa og 48 har brutt eller bommet på tidskontrollene.

Løpet langs 431 km lange The Pennine Way har en tidsfrist på 8 døgn, med siste målgang søndag morgen. Starten er i Edale i Peak District Park øst for Manchester og målgang er i Kirk Yetholm rett innenfor grensen til Skottland.

Vinneren Eoin Keith fra Irland var "bare" 16 timer før Leif i mål, og Keith er ingen hvem som helst i dette ekstreme selskapet. Dette var hans tredje seier i vinterutgaven, og for et halvt år siden satte iren løyperekord i sommerutgaven av løpet.



Eoin Keith løper i mål som vinner etter 92 timer. (Foto: Montane Spine Race)

Dette bildet av Leif er fra en av mange treningsturer i vinter, med mål om å fullføre Spine Race for andre gang. (Privat foto)

Barkley Marathons venter

Senere i år skal Leif som første nordmann delta i legendariske Barkley Marathons - et mye kortere (100 miles) løp enn Spine Race, men en ekstrem løype i fem runder der flertallet er overlykkelig for å klare tre runder. 40 løpere får være med, og første gang noen fullførte var i 1995 - siden har 15 løpere fullført til sammen 18 ganger, ikke verdens bste odds på å klare 100 miles med andre ord. Rekorden er 52 timer og 3 minutter, dvs nesten 20 min per kilometer!



Deltagelsen til Leif har blitt utsatt fra tidligere, men forhåpentligvis tillater covid-situasjonen deltakelse i år.

Se også: Leif løp Legends Trail som oppvarming til Barklay Marathons