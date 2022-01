De virtuelle løpene under Kondisløpet Høst 2021 er nå avsluttet og alle vinnerne kåret. Med en premieringsgrad på over 48 prosent, ble det premier til nesten halvparten av deltakerne. Her er en oversikt over vinnerne.

Alle distansevinnerne vant vester fra Swix sin nye Triac-kolleksjon. Her er vinnerne: 3-km herrer Rolf Bakken 3-km kvinner Hanna Hvammen 5-km herrer Christoffer Hvammen 5-km kvinner Vigdis Sandø 10-km herrer Amund Sigstad 10-km kvinner Lena Holte-Møane Halvmaraton herrer Christoffer Hvammen Halvmaraton kvinner Ragnhild Bakke Maraton herrer Aleksander Bjørnsund Maraton kvinner Vigdis Sandø Vi hadde ni uttrekkspremier som ble trukket blant deltakerne. Noen vant flere premier, men ingen fikk flere lodd per deltakelse. De som har vunnet flere premier har derfor vært påmeldt flere distanser. Premiene fra Kondisbutikken ble trukket blant alle deltakerne, mens premiene fra Team Kondis-butikken ble trukket blant de som meldte på med Team Kondis som lag. Her er vinnerne: Premie Vinnere Craft lue fra teamkondis.no Aleksander Bjørnsund Craft lue fra teamkondis.no Christoffer Hvammen Craft vinterløpejakke fra teamkondis.no Rolf Bakken Team Kondis-bag fra teamkondis.no Herborg Andrea Horvei Valgfri bok fra Kondisbutikken Rolf Bakken Valgfri bok fra Kondisbutikken Herborg Andrea Horvei Valgfri bok fra Kondisbutikken Hanna Hvammen Perfekta Drikkebelte til Kondisbutikken Rolf Bakken Perfekta Drikkebelte til Kondisbutikken Ragnhild Bakke Vi gratulerer alle vinnerne med flott innsats! Om ikke lenge vil nye virtuelle løp presenteres på Kondisløpet.no. Følg med på hva 2022 kan bringe!