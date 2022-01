I høstferien i fjor dukket Rekordløpet Lier opp som et arrangement i den såkalte Linnesrunden i Lier utenfor Drammen. Dette viste seg å være veldig populært, og det var god oppslutning om både 5km, 10 km og halvmaraton.

Arrangøren beskriver løypen som en av Norges raskeste traséer.

Nå er planene for denne sesongen lagt ut, og det er satt opp 9 løp med opptil fire forskjellige distanser. Men arrangørene melder at det også kan komme flere løp og distanser.



Sesongplanen for Rekordløpet Lier.