Ski Classics har forflyttet seg til Italia, og lørdag morgen er det klart for La Venosta Time Trial. I utgangspunktet skulle La Venosta-rennet arrangeres i form av et 75 kilometer tradisjonelt langløp, men på grunn av snømangel har det blitt flyttet lengre opp i dalen (til Melago), samtidig som man har gjort om til et 10 kilometer langt renn med individuell start i stedet.



Team Eidissen Koteng ute med korona

Fredag kom nyheten om at Team Eidissen Koteng ikke kommer til å stille opp med sine "ordinære" løpere, da laget er blitt rammet av koronasykdom. Med andre ord sitter Martin Johnsrud Sundby, Chris Jespersen, Kari Øyre Slind og Astrid Øyre Slind i isolasjon i Sveits. Dette ble bekreftet av lagets teamsjef Tore Bjørseth Berdal til VG tidligere i dag.



- Det blir roligere dager med serier på senga

Chris Jespersen er en av de som må følge helgens renn fra senga. Han forteller til Kondis at viruset sannsynligvis har ligget i kroppen en stund, men at det tok noen dager før det slo ut på PCR-test.





Chris Jespersen er forberedt på mange timer og dager her. (Foto: Privat)



- Kroppen føltes veldig dårlig under rennet i Toblach. Jeg hadde ingen symptomer da, samt at hurtigtestene var negative, men jeg mistenker at jeg kan ha vært smittet allerede på det tidspunktet. Jeg hadde én dag da jeg var ganske dårlig, men ellers har det fortonet seg som en ganske vanlig forkjølelse. Jeg håper vi er tilbake snart i hvert fall. Dagene fremover vil nok gå med til å se serier på senga. Forøvrig er stemningen god i gruppa, forteller Jespersen.



Stepper inn for laget

VG kan melde at skiløperne Mikael Gunnulfsen, Mattis Stenshagen og Anna Svendsen skal være aktuelle for morgendagens Time Trial, som Team Eidissen Koteng-løpere. I følge avisen reiste de tre til alpene etter helgen, og skal bo separat fra resten av laget. De skriver også at lagets støtteapparatet er ute av spill, og at løperne selv må stå for blant annet smøring av ski.



Forøvrig kan vi nevne at lørdagens renn blir renn nummer 100 i Ski Classics-serien. Cupen startet opp i 2011, og har hatt en voldsom utvikling i løpet av 10-11 år. 10-kilometeren lørdag morgen blir heller ingen "vanlig" 10-kilometer, ettersom løperne skal forsere over 400 høydemeter. Hvem vil gå med festesmøring og hvem vil stake? Og hvem vinner?



