(Alle foto: Stein Arne Negård)

Fint gikk det også for Helene Scheele i D14. Jenta fra Nydalens SK kunne smile for seier.



- Det var et omtrent perfekt løp av meg. Jeg tok et litt langt veivalg til en post for å sikre litt ekstra. Men jeg er veldig fornøyd, sa jenta som var best i 14-årsklassen. Hun var hele 2 minutter kjappere enn Astrid Reusch, med Henni Hattestad Kristensen på 3. plass i et løp hvor hun lyktes med sine arbeidsoppgaver.



- Planen var å gjøre som vanlig; ha god flyt og være på forskudd med orienteringen, sier jenta som også driver med orientering sommerstid.



- Både orientering og skiorientering er veldig moro. Det er bra at jeg kan kombinere dem.



Helene Scheele fra Nydalens SK stempler inn til suveren seier i D14.



Kort løpstid

Har du ambisjoner også foran Hovedløpet i orientering til sommeren?



- Jeg får bare prøve å gjøre gode løp, så får vi se. Men det er veldig moro at det går i Sandnes. Det blir artig å få konkurrere i litt annerledes terreng. Før den tid, allerede i morgen, venter ski-o sprint fra samme arena som i dag, og dagens vinner skulle ha gode muligheter for å gjenta suksessen.



- I dag var det også ganske kort konkurransetid, så det blir vel omtrent som i dag. Jeg håper på et nytt godt løp. Det gjør nok også de øvrige ungdommene som fikk en fin ski-o opplevelse på Gåsbu i dag.

I D15 var det Selma White som vant foran Minna Sofie Wingstedt og Synne Syversen Gihle. I eldste klasse for jenter,D16, vant Eira Skaarer Wiklund foran Astrid Ytterbø og Ellen Margrete Stubban Hygen.



Hos de yngste gutta var Jonatan Herman Lysheden-Vogt best. Han vant foran Frode Wallberg og Eivind Vågsnes. I H15 var Magnus Svaland Dale kjappest. Han noterte seg for seier, foran Simen Sommerstad Røste og Sigmund Ølstad. Hos de eldste gutta i H16 var Even Lien dagens mann, med seier foran Jonas Fenne Ingierd og August Hellerud Sire.



Even Lien fra Gjø-Vard OL falt inn mot sistepost men vant likevel Hovedlandsrennet for H16 med halvannet minutt.



Kilde: Norsk Orientering

De beste i Hovedløpet, Gåsbu 15.01.2022 Arr.: Vang OL D 11-12 - 2 030 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Maren Bleken Rud Vang OL 11.22 2 Mari Stenberg Vang OL 13.31 +2.09 3 Vilde Hauge Tyrving IL 18.07 +6.45 D 13- 2 920 m 1 Eline Kravdal Gjø-Vard OL 24.54 2 Martine Engh Sagvold OL Toten-Troll 42.35 +17.41 3 Jenny Soma Slåstad Raumar Orientering 45.24 +20.30 D 14HL - 2 920 m 1 Helene Scheele Nydalens SK 18.16 2 Astrid Reusch Heming Orientering 20.17 +2.01 3 Henni Hattestad Kristensen Heming Orientering 24.57 +6.41 D 15HL - 3 950 m 1 Selma White Søgne og Songdalen OK 25.47 2 Minna Sofie Wingstedt Halden SK 28.14 +2.27 3 Synne Syversen Gihle Oppsal Orientering 34.01 +8.14 D 16HL - 4 590 m 1 Eira Skaarer Wiklund Nydalens SK 24.59 2 Astrid Ytterbø Asker Skiklubb 30.36 +5.37 3 Ellen Margrete Stubban Hygen Østmarka OK 32.12 +7.13 H 11-12 - 2 030 m 1 Håkon Fenne Ingierd Bækkelagets SK 10.50 2 Sindre Elias Lysheden-Vogt Konnerud IL 12.27 +1.37 3 Sondre Holen Bekkelund OL Toten-Troll 16.17 +5.27 H 13 - 2 920 m 1 Alfred Teig Nydalens SK 25.53 2 Emil Engh Sagvold OL Toten-Troll 29.34 +3.41 3 Jonas Hirsch Bækkelagets SK 35.14 +9.21 H 14HL - 3 950 m 1 Jonatan Herman Lysheden-Vogt Konnerud IL 24.49 2 Frode Wallberg Heming Orientering 26.45 +1.56 3 Eivind Vågsnes Oppsal Orientering 2701 +2.12 H 15HL - 4 590 m 1 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 26.14 2 Simen Sommerstad Røste Kongsberg OL 28.12 +1.58 3 Sigmund Ølstad Fet OL 30.56 +4.42 H 16HL - 5 390 m 1 Even Lien Gjø-Vard OL 29.11 2 Jonas Fenne Ingierd Bækkelagets SK 30.42 +1.31 3 August Hellerud Sire Konnerud IL 33.56 +4.45

ALLE RESULTATER