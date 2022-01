- Det var veldig gøy, sier Jenny Baklid etter å ha gått inn til klar seier under dagens sprint i Norgescupen i skiorientering fra Gåsbu. - Jeg har gjort et meget bra løp, og er godt fornøyd, fortsetter jenta fra Konnerud som var nesten minuttet bedre enn Evine Westli Andersen på andreplass i dag.



Tilla Farnes Hennum fra Lierbtgda OL inn til 3. plass i konkurransen der Jenny Baklid var suveren.

EM neste for de beste

- Jeg hadde bra fokus på kartet i den krevende løypen, dermed fikk jeg god flyt hele veien. Flyt i løypa kommer som bestilt må en kunne si, når en vet at EM i Bulgaria innledes om en liten uke.

- Etter et godt løp i dag, føler jeg meg klar til å dra til EM på torsdag. Før den tid handler det om å ikke bli for ivrig med treningen.

- Den siste tiden har jeg hatt litt problemer med astma, så jeg har ikke fått trent helt som ønsket. Men nå handler det uansett bare om å finne overskudd. Det skal hun «lete frem» hjemme på Konnerud.

To NC-gull til Gulbrandsen

Vegard Gulbrandsen virker å ha både overskudd og flyt på plass. NTNUI-løperen gikk i dag inn til sin andre seier for helgen. Øyvind Wiggen ble nummer 2 og hjemmeløper Eskil Frøisland gikk inn til 3. plass. Alle de tre første var innenfor 20 sekunder etter drøye kvarteret med konkurranse.



Helgas dobbeltvinner i H21 i NTNUI-farger, Vegard Gulbrandsen.

Juniorklassene under dagens sprint på Gåsbu ble vunnet av Kristin Melby Jacobsen og Axel Aalde. For førstnevnte var dette andre seier på rappen, og Kristin Melby Jacobsen har vist seg såpass frem i juniorklassen denne sesongen at hun får delta i U23-klassen under EM i Bulgaria som innledes på lørdag.



Kilde: Norsk Orientering