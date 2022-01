Det var etablert en stakefri sone i 3 og 5 km-traséen, dvs. for alle klasser fra 13 år og oppover, ved passering Birkebeinerløypa. Værgudene var med på den etterlengtede gjenåpningen av skisesongen og Moelvenrennet ble begunstiget med et fantastisk vintervær med noen få minusgrader, strålende sol og moderat vind i forhold til det vi har blitt vant til i disse dager.



Moelvenrennet 2022 ble trygt gjennomført etter de nye retningslinjene som to separate arrangement og med omfattende smitteverntiltak som krav om symptomfrie utøvere og støtteapparat, begrensninger på selve stadionområdet til en voksen pr. utøver, registrering med QR-kode for alle voksne og anbefaling om munnbind for støtteapparat selv utendørs. Videre var det løpende premieutdeling ved målgang, det ble ikke delt ut løperdrikke og det var heller ikke tilgang på garderober.Sånn ønsker vi å se mye av på skiaranaer utover vintere: Gode snøforhold, stålende sol og et yrende liv av både tur- og konkurranse-motiverte skiløpere i alle aldre.