Kondisløpet er virtuelle løp som kan løpes når og hvor du vil i den perioden løpene arrangeres.

I 2022 skal vi arrangere et kort testløp på 5 kilometer i mars, en maratonstafett der maratondistansen kan tilbakelegges med alt fra én til fire på laget i påskeuka, kilometersanking hvor det er om å gjøre å klare å løpe minst 200 kilometer til sammen i juli, høydemetersanking der en konkurrerer om å sanke flest høydemeter i september, og romjulsmaraton med hel- og halvmaraton i romjula,

Det blir unike medaljer for hvert arrangement med bildet av vår løpemann, Kondus, som aktiv deltaker.

Dette er en uhøytidelig konkurranseform som bør passe for alle enten du liker å konkurrere mot andre eller du kun konkurrerer mot deg selv.

Slik gjør du det

Om du skal konkurrere på tid mot andre på 5-kilometeren, på maratonstafetten eller i romjulsmaraton stiller vi som krav at løypa er lang nok og enten er en rundløype eller fram- og tilbakeløping i samme løype. Det er totaltiden som gjelder, inkludert evt stopp underveis, som i vanlige konkurranser. Det stilles ikke slike krav i trimklasse uten tidtaking.

Systemet er basert på tillit. Når du melder på får du en e-post med en lenke du skal trykke på når du ønsker å registrere resultatet ditt. Det er du selv som legger inn resultatet ditt enten manuelt eller ved å overføre fra klokke eller apper.

Når du registrerer resulatet ditt manuelt skriver du selv inn tida, antall kilometer eller høydemeter, og laster opp et bilde av klokka di, en app som viser resultatet om du konkurrerer på tid, eller et regneark som viser sammendraget av antall kilometer eller høydemeter om det er det konkurransen går ut på. Vi hjelper deg om det er noe du lurer på.

Meld på med «Team Kondis» som lag

Vi oppfordrer medlemmer i Kondis til å melde seg på for «Team Kondis» - skriv dette i feltet for «Lag». Det er egne uttrekkspremier for de som er påmeldt for «Team Kondis». Trener du på en lokal Kondistrening, kan du legge til stedsnavnet på denne når du melder på for eksempel slik «Team Kondis Ålesund».

Bortsett fra ved kilometersankingen i juli er det premie til beste mann og kvinne totalt. I stafetten er det premie til beste herre-, kvinne- og mikslag. Det er mange uttrekkspremier i hver konkurranse.



For å spare miljøet har vi valgt å ikke inkludere løpets medalje i påmeldingsprisen, men heller holde påmeldingsprisen så lav som mulig og selge medaljen ved siden av til dem som ønsker å kjøpe medalje. Medaljene er på 90 mm i diameter og vil være unike for hvert løp. Dette vil være et flott samleobjekt for deg som deltar. Du kan også kjøpe løpets T-skjorte i forbindelse med påmeldingen. Denne vil ha samme motiv som medaljen. Det er en mulighet til å skrive ut diplom etter løpet.

Vi vil kunngjøre påmeldingen til årets løp på Kondisløpets nettsider så snart påmeldingen er åpnet.