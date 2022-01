12. februar er det klart for Holmestrand Cannonball Ultra 2.0, med både 45 og 25 kilometer. Løpet kom i stand på svært kort varsel etter at Bislett 50K måtte avlyses og mange løpere ønsket et alternativt vinterløp.



Bislett 50K 18.02. måtte for få dager siden avlyses på grunn av gjeldende koronabegrensninger innendørs. Da ble Holmestrand Ultraløperklubb oppfordret til å gjenta suksessen fra 2020 med Cannonball-løp på 25 km og 45 km. Klubben, med Jeanette Vika og Kristian Jahre i spissen tok oppfordringen på strak arm, og i dag er Holmestrand Cannonball Ultra 2.0 lagt inn i Kondis' terminlista. Løpet arrangeres en uke tidligere enn Bislett 50K var planlagt, på lørdag 12. februar.



Det blir start og mål ved Nysgjerrig-statuen på brygga i sentrum, samme sted som Holmestrand Maraton starter to måneder senere. Dette er et lavterskel sosielt løp med påmelding ved start, og der deltakerne selv må sørge for egen bevertning. Men, det er en kontrollmålt løype og tidtaking - så løpet teller bl.a. til utmerkelsen "Ultraløpsfatet".



Deltakerne på ultradistansen løper 9 runder i den 5 km lange løypa, mens løperne på 25 km slipper med 5 runder.



