Forrige generasjon, Fenix 6-serien, ble lansert høsten 2019. Blant Garmin-fans, og da spesielt Fenix-fans, har det i lange tider blitt spekulert i når Fenix 7 kom til å bli lansert og hvilke forbedringer den ville ha i forhold til Fenix 6.



Tirsdag ettermiddag, norsk tid, var ventetiden over. Fenix 7- serien ble lansert. I likhet med Fenix 6 kommer den i tre forskjellige størrelser: 7s (42 mm i diameter), 7 (47 mm) og 7x (51 mm). Totalt kommer Fenix 7 i hele åtte ulike varianter. Den rimeligste koster 7999 kroner.



Garmin Fenix 7-serien har mange spennende oppdateringer i forhold til forrige generasjon.



Fenix 7 har mange spennende oppgraderinger i forhold til Fenix 6. Deriblant:

Alle modeller har touchskjerm. Dette gjør blant annet navigasjon i kart mye enklere. Men klokka har fremdeles knapper, så knapper og touchskjerm fungerer i samspill. Touchskjermen kan dessuten deaktiveres enkelt med et to-knapps-tastetrykk.

Nesten alle modeller har solcellelading, noe som gir langt bedre batteritid.

Enkelte modeller har multiband, noe som skal gjøre GPS-sporingen mer presis.

Pulssensoren på håndleddet skal ha blitt bedre. Men man kan fremdeles koble til pulsbelte om man foretrekker det.

Forhåndsinstallert topografiske kart for "din region", og gratis tilgang til å lste ned kart for hele verden.

Skikartene skal ha blitt bedre, både for alping og langrenn.

Fenix 7x har lommelykt som kjapt og enkelt kan skrues av og på med et tastetrykk.

Sapphire-glass er kombinert med Solar (solcellelading), noe tidligere modeller ikke har hatt.

Funksjonen Real Time Stamina som skal vise hvor mye energi du har igjen på "tanken" under en treningsøkt (kun tilgjengelig for løping og sykling).

Funksjonen Up Ahead som viser hva du har foran deg og i vente av interessante ting (POI) som f.eks. restauranter og bensinstasjoner.

Klokka kan konfigureres og settes opp via telefonen.



Garmin Epix (Gen 2)

Samtidig som Fenix 7 ble lansert, ble også generasjon 2 av Garmin Epix lansert. Dette er en totalt annerledes klokke enn generasjon 1 av Epix, som ble lansert for syv år siden, og ligner langt mere på en Fenix-klokke enn på forrige Epix. Garmin har likevel valgt å videreføre Epix-navnet.



Epix (Gen 2) har alt det Fenix 7 har, og har et design som gjør den til en svært stilig smartklokke som også kan brukes i hverdagen når du ikke trener. Klokka har en urkasse på 47 mm i diameter (samme størrelse som Fenix 7). Men det som skiller Epix aller mest fra Fenix 7 er at den skal ha en veldig bra og klar AMOLED-skjerm (touchskjerm). I tillegg har den (i likhet med enkelte av Fenix 7-modellene) ripebestandig safirglass og ramme i titan. Epix 2 har imidlertid ikke solcellelading.



Epix 2 er i bunn og grunn en Fenix 7 med bedre og klarere skjerm, men med kortere batteritid og uten solcelle. Så får man selv vurdere hva man vektlegger som viktigst.



Prisen på Epix 2 starter på 10.299 kroner for basismodellen, men da er det bl.a. rammemateriale i rustfritt stål og ikke titan.



I tillegg til å være en komplett treningsklokke er Garmin Epix (Gen 2) også en svært stilig smartklokke med AMOLED-skjerm.



For mer informasjon, se www.garmin.no