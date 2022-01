Skikarusellen arrangeres av Sparebanken Sør, og avholdes hver tirsdag fra den første uken i det nye året, til litt ut i mars måned. Man forsøker å variere mellom fellesstart og individuell start, og distansen er mer eller mindre alltid 10 kilometer.

Det ble gått fem runder á to kilometer denne gangen, og deltakerne kunne selv velge om de ville gå fristil eller klassisk. Raskest av alle, ble Pål Torgersen, som hadde valgt å gå fristil.

- Jeg gikk ganske jevnt i dag, og følte jeg hadde god flyt hele veien. Det var som vanlig gøy å gå, selv om det var noe tyngre i dag enn tidligere, sa vinneren etter rennet. Han vant på tiden 24:23.

At formen er god skyldes nok i stor grad god og variert trening på både rulleski og langrenn, samt at han implementerer styrketrening i opplegget sitt. Han var påpasselig med å nevne at han trives godt i løypene og anlegget på Sandrip, og at preparingen var knall på løpsdagen.