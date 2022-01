NM Vintertriathlon 2022 arrangeres igjen på Heistadmoen Skistadion lørdag 22. januar. Det skal konkurreres i klassene rekrutt, ungdom, junior, elite og age-group.

Vintertriathlon består av løp, sykkel og ski (fristil), hvorav hele konkurransen fortrinnsvis foregår på snø. Det er lagt opp til korte og raske runder under årets konkurranse som forhåpentligvis byr på mye action og «tight racing»

Norge forsynte seg grovt av medaljefatet under fjorårets verdensmesterskap i Andorra, og det vil derfor være muligheter til å måle krefter mot en verdensmester på startstreken. I tillegg vil dette være en perfekt oppkjøring for de som ønsker å stille i age-group under neste års VM som skal foregå på Lillehammer.

I fjor hadde Kondis en veldig god dekning av arrangementet, blant annet med mange bilder tatt av vår dyktige fotograf Sylvain Cavatz. Og Sylvain er på plass med fotoutstyret i år også.

Les Kondis-sakene fra fjorårets NM:

Mer informasjon om NM Vintertriathlon 2022 finner du her:



Sykling på snøføre kan være ganske så krevende. (Foto: Sylvain Cavatz)

Forhåndsomtale til junior/senior:

M-Junior: I M-junior er regjerende verdensmester Sivert Ekroll allerede påmeldt. Sivert har fortsatt 3 år igjen som junior, så selv om han vil ha et naturlig favorittstempel skal det ikke utelukkes at det kan komme en skrell her fra en sterk eldre løper.

K-junior: Norge tok dobbelt i juniorklassen i fjorårets VM, dog har begge jentene rykket opp til U23/senior siden sist. Det gjør at dameklassen er nokså åpen. Tredje og fjerdeplassen fra ifjor er allerede påmeldt og vi antar at begge jentene har ambisjoner om gull.

K-senior: Fjorårets norgesmester Elisabeth Sveum må finne seg i et lite favorittstempel før start. Hun leverte i tillegg en sterk individuell prestasjon i VM samt at hun var på vinnerlaget i mixed-stafetten. Men fjorårets toer i NM Ine Skjellum var raskere enn Elisabeth på både løp og ski, så hvis hun kan levere en sterkere sykkeletappe enn ifjor kan det bli en skikkelig kamp om seieren i dameklassen.

M-senior: Regjerende verdensmester Hans Christian Tungesvik har meldt sin ankomst. Og for en som har ambisjoner om å vinne nok et VM-gull bare to uker etter NM så kommer favorittstempelet naturlig. Han måtte dog gi tapt under NM ifjor for Øivind Løining Bjerkseth som utnyttet de krevende sykkelforholdene til sin fordel. Skulle værgudene nok en gang spille arrangøren et puss kan det bli spennende i herreklassen om seieren, hvis ikke lukter det at Hans Christian avgjør dette til sin fordel i det man skal ut på ski.