Maratondistansen i herreklassen ble vunnet av kenyaneren James Ngandu på 2:11:03. Dette var ny personlig rekord for den 31 år gamle løperen som er et hittil ubeskrevet blad på maraton. Deltakelsen i Houston var hans maratondebut. På andreplass kom Abdi Abdo fra Bahrain. Han var kun 7 sekunder bak vinneren. Han har en personlig bestenotering på 2:08:32 fra Roma i 2018. Det var relativt tett om de neste plassene også, med Elisha Barno (Kenya) på tredjeplass og 2:11:16. Kenta Uchida (Japan) på fjerdeplass og 2:11:19 og Kelkile Gezahegn (Etiopia) på femteplass og 2:11:20.

Halvmaraton ble i herreklassen vunnet av Milkesa Tolosa fra Etiopia på 1:00:24. Han vant to og et halvt sekund foran John Korir fra Kenya, og Wilfred Kimitei fra Storbritannia endte på tredjeplass med 1:00:44.



Amerikanske rekord på maraton

Det var prestasjonene i kvinneklassen som fikk mest oppmerksomhet i amerikansk presse i etterkant av løpet, ettersom det ble satt amerikanske rekorder både på halv- og helmaraton.

På maraton var det den 37 år gamle tobarnsmoren Keira D` Amato som stakk av med seieren. Hun la opp som løper allerede i 2009 på grunn av skader. Nå er hun definitivt tilbake og sørget for å senke den amerikanske rekorden med helgens 2:19:12.

- Jeg kan ikke tro at dette har skjedd, uttalte vinneren til Texas Sports Nation etter løpet.

- Drømmer kan faktisk bli til virkelighet! Å se familien min vente ved målstreken er noe av det beste jeg har opplevd. Houston er definitivt min favorittby i verden, fortsatt D` Amato. Hun synes det var rått å løpe så fort, og gir en stor honnør til fartsholderne.

Alice Wright fra Storbritannia ble nummer to, snaue ti minutter bak den amerikanske vinneren. Maggie Montoya (USA) ble nummer tre med 2:29:08. Hun tapte spurten mot Wright. Roberta Groner (USA) ble nummer fire med 2:32:02 og Atsede Tesema fra Etiopia ble nummer fem med 2:32:38.



Amerikansk rekord på halvmaraton

Som nevnt ble det satt rekorder på både den fulle og den halve distansen. Det var Victory Chepngeno fra Kenya som vant kvinnenes halvmaraton, på 1:05:03. En personlig forbedring med nøyaktig 3 minutter, fra 1:08:03 i California i 2019.



Men det var amerikanske Sara Hall som fikk overskriftene etter løpet. Hennes 1:07:15 er ny amerikansk rekord på distansen, og en forbedring med 10 sekunder fra Molly Huddles tidligere rekord fra samme løype.



De amerikanske rekordene på halvmaraton for både kvinner og menn tilhører nå samme bostand. Sara Halls mann, Ryan Hall, satte sin rekord (59:43) i Houston i 2007, og Kondis skrev denne artikkelen den gangen. Houston maraton har for øvrig mange store norske tradisjoner, med 5 seire: Geir Kvernmo i 1988, Frank Bjørkli i 1993, Ingrid Kristiansen i 1983 og 1984, og Bente Moe i 1987.



Du finner alle resultater fra 2022 her