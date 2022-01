Ida Dahl var helt suveren i kvinneklassen der Silje Øyre Slind var beste norske bak de tre dominante svenske kvinnene i langløpssirkuset denne sesongen, Ida Dahl, Britta Norgren Johansson og Lina Korsgren.





Ida Dahl kunne juble for seieren over to minutter før Britta Johansson Norgren krysset målstreken. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Østh)

Et klassisk "postkort"

Det 55 kilometer lange Engadin La Diagonela er det største rennet i klassisk teknikk i Sveits. Den følger delvis den samme vakre traséen som Engadin Ski Marathon som var tidenes første skøyterenn i Visma Ski Classics sesong for tre år siden. La Diagonela går fra Pontresina via Celerina til innsjøen St. Moritz, deretter over innsjøen Staz til Pontresina, Engadin-flyplassen og nedover dalen til Zuoz. Det er en tøff stigning opp til mål gjennom smale gater opp til det historiske torget.

Tidlige spurter

I herrenes løp ble det action allerede etter 5,2 km da tsjekkeren Fabián Štoček tok den første spurten fulgte av «kaffebrygger» Stian Berg, Kaffebryggeriet som tryggetgrepet om den grønne trøya. Den andre spurten var også tidlig i løpet etter 14,2 km der Team Koteng Eidissens «leiesoldat», Mikael Gunnulfsen, tok poengene foran Emil Persson, Lager 157 Ski Team, og Max Novak, Team Ramudden.

Allroundere utfordrer langløperne

Etter 33 km ble det litt action igjen da Didrik Tøenseth, som var innleid for Team Engcon, gikk fram og satte opp tempoet slik at tetgruppa ble redusert til 25 løpere. På de siste kilometerne var Max Novak, Team Ramudden, stadig på offensiven i den gule trøya. Med 1,5 km igjen økte svensken igjen tempoet og strekte ut feltet opp den siste bakken der 12 mann fortsatt var med å kjempe om seieren. Maxim Vylegzanin, Russian Winter Team, prøvde lykken 500 m fra mål, men det var bare nordmenn som gjorde opp om pallplassene.

Kasper Stadaas, Team Ragde Charge, tok sin første Visma Ski Classics-seier med en imponerende avslutning to tideler foran Stian Hoelgaard, Team Curira. Mikael Gunnulfsen, Team Koteng Eidissen, kompletterte den norske pallen halvannet sekund bak.



Kasper Stadaas - fra verdenscup-sprinter til verdenstoppen i langløp. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Østh)



Helnorsk herrepall. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Østh)

Topp 20 menn: 1. Kasper Stadaas Team Ragde Charge 02:23:26 -- 2. Stian Hoelgaard Team Curira 02:23:26 +0:00,2 3. Mikael Gunnulfsen Team Koteng Eidissen 02:23:28 +0:01,5 4. Andreas Nygaard Team Ragde Charge 02:23:29 +0:02,9 5. Max Novak Team Ramudden 02:23:30 +0:04,3 6. Maxim Vylegzhanin Russian Winter Team 02:23:31 +0:04,6 7. Tord Asle Gjerdalen TEAM XPND FUEL 02:23:31 +0:04,9 8. Johannes Ekloef Team Ramudden 02:23:31 +0:05,0 9. Emil Persson Lager 157 Ski Team 02:23:33 +0:06,6 10. Martin Loewstroem Nyenget Team Eksjöhus 02:23:34 +0:08,0 11. Oskar Kardin Team Ragde Charge 02:23:35 +0:09,3 12. Didrik Toenseth Team Engcon 02:23:38 +0:12,2 13. Magnus Vesterheim Team Kaffebryggeriet 02:23:50 +0:23,6 14. Vetle Thyli Team Kaffebryggeriet 02:23:52 +0:25,8 15. Herman Paus Team Ramudden 02:23:56 +0:29,3 16. Johan Hoel Team Ragde Charge 02:23:59 +0:32,4 17. Eddie Edstroem Lager 157 Ski Team 02:23:59 +0:33,2 18. Mattis Stenshagen Team Koteng Eidissen 02:24:08 +0:41,8 19. Thomas Joly Team Nordic Experience 02:24:09 +0:42,7 20. Marcus Johansson Lager 157 Ski Team 02:24:12 +0:46,2



Kvinnefeltet la avgårde fem minutter bak herrene og tre minutter før turklassene. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Østh)

Alnæs all-in

I kvinneløpet fikk vi også action etter drøye 5 km der Anikken Gjerde Alnes, Team Ragde Charge tok første stikk foran Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team, og Ida Dahl, Team Ramudden. Tetgruppa var samlet også i St. Moritz etter vel 14 km, men nå var det tid for Norgren å krysse streken først fulgt av Gjerde Alnes og Olga Tsareva, Russian Winter Team.

Suveren etter 33 km i brudd

Ved 17 km hadde tetpulja tatt form med Lina Korsgren og Ida Dahl fra Team Ramudden, Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team, og Silje Øyre Slind, Team Koteng Eidissen med Laila Kveli, Team Engcon noen sekunder bak. 5 km senere slo Ida Dahl og tøyde feltet og fikk det som skulle vise seg å den avgjørende luka. Norgren, Silje Øyre Slind, Lina Korsgren og Laila Kveli dannet en forfølgergruppe.



Mens Ida Dahl hadde en trygg ledelse 10 km før mål, bestemte Britta Johansson Norgren seg for å gå på egenhånd og la Lina Korsgren og Silje Øyre Slind bak seg for godt. Ida Dahl imponerte i den tøffe avslutningen og var hele 2 minutter 16 sekunder foran Britta Johansson Norgren. Lina Korsgren sørget for helsvensk seierspall mer enn 3 minutter bak Dahl.



Petter Northug måtte stille i mosjonsklasse pga. problemer med FIS-lisensen og kom i mål 16 minutter bak herrevinneren og vel minuttet bak Ida Dahl.

Visma Ski Classics fortsetter nå med det 70 km lange og legendariske Marcialonga Italia, søndag 30. januar.





Helsvensk damepall. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Østh)



Visma Ski Classics nettsider

Visma Ski Classics facebookside

Topp 10 kvinner: Pl Name Team Runtime Gap 1. Ida Dahl Team Ramudden 02:37:49 -- 2. Britta Norgren Lager 157 Ski Team 02:40:06 +2:16,8 3. Lina Korsgren Team Ramudden 02:40:58 +3:08,5 4. Silje Oeyre Slind Team Koteng Eidissen 02:42:30 +4:40,6 5. Laila Kveli Team Engcon 02:44:05 +6:16,2 6. Olga Tsareva Russian Winter Team 02:44:12 +6:22,5 7. Sofie Elebro Team Næringsbanken 02:44:25 +6:35,6 8. Kati Roivas Team Nordic Experience 02:44:55 +7:06,5 9. Anikken Gjerde Alnaes Team Ragde Charge 02:46:00 +8:11,2 10. Anna Svendsen Team Koteng Eidissen 02:46:14 +8:25,2



ALLE RESULTATER ENGADIN LA DIAGONELLA

VISMA SKI CLASSICS ALL SEASON XII 2021/2022 CHAMPION MEN RANK ATHLETE PRO TEAM POINTS 1 MAX NOVAKY TEAM RAMUDDEN 603 2 STIAN HOELGAARD TEAM CURIRA 562 3 KASPER STADAAS TEAM RAGDE CHARGE 557 CHAMPION WOMEN 1 IDA DAHLY TEAM RAMUDDEN 734 1 BRITTA JOHANSSON NORGREN LAGER 157 SKI TEAM 734 3 LINA KORSGREN TEAM RAMUDDEN 595 YOUTH MEN 1 MAX NOVAKY TEAM RAMUDDEN 603 2 HERMAN PAUSY TEAM RAMUDDEN 341 3 THOMAS JOLYY TEAM NORDIC EXPÉRIENCE 210 YOUTH WOMEN 1 IDA DAHLY TEAM RAMUDDEN 734 2 IDA PALMBERGY TEAM RAMUDDEN 292 3 JULIA ANGELSIÖÖY TEAM NÆRINGSBANKEN 292 SPRINT MEN 1 STIAN BERG TEAM KAFFEBRYGGERIET 85 2 EMIL PERSSON LAGER 157 SKI TEAM 60 3 ERMIL VOKUEV RUSSIAN WINTER TEAM 57 SPRINT WOMEN 1 BRITTA JOHANSSON NORGREN LAGER 157 SKI TEAM 136 2 ANIKKEN GJERDE ALNES TEAM RAGDE CHARGE 72 3 EMILIE FLETEN TEAM XPND FUEL 62 CLIMB MEN 1 TORD ASLE GJERDALEN TEAM XPND FUEL 61 2 MAX NOVAKY TEAM RAMUDDEN 56 3 JOHANNES EKLÖF TEAM RAMUDDEN 52 CLIMB WOMEN 1 IDA DAHLY TEAM RAMUDDEN 97 2 BRITTA JOHANSSON NORGREN LAGER 157 SKI TEAM 82 3 ASTRID ØYRE SLIND TEAM KOTENG EIDISSEN 76 PRO TEAM 1 TEAM RAMUDDEN 1120 2 LAGER 157 SKI TEAM 1000 3 RUSSIAN WINTER TEAM 840

KOMPLETT POENGSTILLING VISMA SKI CLASSICS 21/22