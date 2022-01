Da Maratonkarusellen i Bergen var kommet til sin Vintermaraton var snøen forsvunnet, men lett regn og vindstille ga perfekte løpsforhold, i hvert fall hvis vi tar i betraktning av hvordan januar kan være. For en uke siden feide ekstremværet Gyda over vestlandet, vi bare nevner det.

Det var i alt 113 fullførende på de to distansene, hel- og halvmaraton, noe som er nedgang fra forrige gang. Men med den siste tidens koronarestriksjoner og avlyste løp var det positivt bare at det ble avholdt et løp.

Maraton kvinner

På helmaratondistansen var det Mona Brundtland som åpnet best og som ledet ved passering 10,5 kilometer, men ved passering halvveis hadde den finske jenten Milla Koistinen kommet seg forbi henne og tatt ledelsen, en ledelse hun holdt helt til mål. Bak henne hentet Marit Widding opp Mona Brundtland, og holdt den plassen resten av løpet. I mål ble det Marita Bertelsen som tok tredjeplassen, foran Mona Brundtland.

Resultater Maraton kvinner

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 219 Milla Koistinen HIDRASUND Kvinner 20-22 3:31:54 2 93 Marit Widding Team Stram Line/Jøsok Prosjekt Kvinner 40-44 3:32:36 3 243 Marita Bertelsen OLSVIK Kvinner 23-34 3:34:22 4 234 Mona Brundtland Il i BUL Kvinner 50-54 3:38:13 5 133 Hilde Beate Daland BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 50-54 3:45:00 6 218 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb Kvinner 35-39 4:15:36 7 94 Gunn-Elisabeth Fauskanger Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy Kvinner 50-54 4:15:50 8 96 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar / Team Kondis Kvinner 60-64 4:24:40 9 241 Grete Håvåg Lothe Korlevoll-Odda Kvinner 70-74 4:55:48 10 92 Elin Harkestad MJØLKERÅEN Kvinner 40-44 5:22:43

Maraton menn

Her var det Fredrik Meyer-Lampe og Stein Henrik Olaussen som satte fart og dannet teten. Etter passering etter første runde, halvveis i løpet, lå de samlet, mens Øyvind Loftås fulgte halvannet minutt etter dem. Opp mot siste vending dro Stein Henrik Olaussen fra og laget seg et forsprang til Fredrik Meyer-Lampe, ved passering 31,6 km hadde han sikret seg en minutts forspang. Inn mot mål måtte Fredrik Meyer-Lampe også se at både Øyvind Loftås og Tor Arne Klepsvik løpte forbi ham.



Stein Henrik Olaussen kunne juble til slutt.



Fredrik Meyer-Lampe.

10 beste menn maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 76 Stein Henrik Olaussen Varegg / Øl og Kondis Menn 35-39 2:51:12 2 235 Øyvind Loftås ESPELAND Menn 40-44 2:54:32 3 223 Tor Arne Klepsvik BAKKASUND Menn 40-44 2:58:07 4 273 Fredrik Meyer-Lampe Bergen Triathlon Club / Team Trivest Menn 45-49 2:58:16 5 250 Stig Kongsvik Hyllestad IL Menn 35-39 2:59:42 6 80 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag Menn 50-54 3:14:12 7 276 Ove Wolff LEIRVIK I SOGN Menn 55-59 3:15:13 8 214 Krister Omdal SKOGSVÅG Menn 35-39 3:15:40 9 75 Ole Guterud BERGEN Menn 23-34 3:16:39 10 246 Geir Nygård Førde IL - Friidrett / Amalie i Mitt Hjerte Menn 50-54 3:18:54

Halvmaraton kvinner

På halvmaraton var det Kristina Fjelltveit Blindheim som tok tak i løpet og gjennomførte med klar ledelse fra start til mål. Ved passering halvveis var hun nesten syv minutter foran Tone Raaen som fulgte nærmest. Åslaug Haugsdal fulgte et stykke bak henne igjen, og dette ble også rekkefølgen i mål.



Kristina Fjelltveit Blindheim.

Resultater halvmaraton kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 263 Kristina Fjelltveit Blindheim HJELMÅS Kvinner 35-39 1:28:56 2 130 Tone Raaen Bergen Triathlon Club Kvinner 45-49 1:43:18 3 284 Åslaug Haugsdal BERGEN Kvinner 35-39 1:46:35 4 262 Jorunn Margrete Blindheim ISDALSTØ Kvinner 40-44 1:53:02 5 134 Oddny Ringheim Vik IL Kvinner 60-64 1:54:50 6 132 Turid Landsvik RÅDAL Kvinner 65-69 1:58:00 7 242 Christine Smith-Johnsen BERGEN Kvinner 23-34 2:01:29 8 208 Hannah Fristad Barry’S Norway Kvinner 23-34 2:01:53 9 283 Sara Håvåg Lothe NESTTUN Kvinner 45-49 2:03:26 10 131 Marit Ryland SØREIDGREND Kvinner 55-59 2:14:47 11 275 Bente Andersen RÅDAL Kvinner 55-59 2:26:05

Halvmaraton menn

Her var det Christopher Bergsagel Wiggen som tok initiativet fra start, men Tor-Aanen Kallekleiv hang seg i rygg, og ved vending skilte det kun fem sekunder mellom dem, Fredrik Torgersen et lite stykke bak dem. Men Christopher Bergsagel Wiggen fikk dradd seg i fra Tor-Aanen inn mot mål og sikret seg seieren med et halvminutt. Også Fredrik Torgersen kom seg forbi Tor-Aanen, som etter løpet kunne fortelle at han hadde hatt en dårlig treningsperiode bak seg på grunn av skader, men like fullt klarte han å forbedre bestetiden sin i løypen.



De tre beste menn på halvmaraton: Fredrik Torgersen, Christopher Bergsagel Wiggen og Tor-Aanen Kallekleiv.

Christopher Bergsagel Wiggen var godt fornøyd med både løpet sitt og forholdene:

– Det var bedre forhold nå enn det var før jul, med all snøen, så nå var det helt herlig.

15 beste halvmaraton menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 251 Christopher Bergsagel Wiggen Btsi/ Team Northmanocr Menn 20-22 1:11:52 2 278 Fredrik Torgersen Varegg Fleridrett Menn 23-34 1:12:20 3 77 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Team Trivest Menn 35-39 1:12:24 4 256 Olav Meling Spikkeland Btsi Menn 23-34 1:14:45 5 203 Dag Einar Bøtun Modig IL Menn 23-34 1:16:20 6 272 Andreas Ytredal Akse Hyllestad IL Menn 20-22 1:16:26 7 266 André Aasen BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 1:18:56 8 245 Eivind Kvitstein BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 1:19:24 9 280 Trygve Andresen Varegg Fleridrett Menn 40-44 1:21:39 10 279 Hugo Olsen Telenor Telesport Bergen Menn 50-54 1:22:25 11 253 Nils Rune Sæthre Framo BIL Menn 50-54 1:22:47 12 260 Tarjei Haga Stord IL (Allianseidrettslag) Menn 35-39 1:24:40 13 259 Bjørnar Eidsheim Eikanger IL Menn 50-54 1:26:42 14 115 Jon Anders Kongsrud BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 1:28:33 15 229 Bjørnar Dragøy Equinor BIL Menn 55-59 1:28:52

Liv B. Jegteberg Lystad passerer matstasjonen på Stend.



Premiepallen helmaraton kvinner: Marit Widding, Milla Koistinen og Marita Bertelsen.



Olav Meling Spikkeland.

Trygve Andresen.



God servering på matstasjonen ved vending.



André Aasen.



Eivind Kvitstein.