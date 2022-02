Jenny Rørset kommer fra Midsund på Oterøya og representerer Midsund IL. Oterøya er ei øy som ligger mellom Molde og Brattvåg, og Jenny må tilbakelegge ei strekning på nesten 12 mil, fram og tilbake for å komme til Spjelkavik for å delta på løp. Da må hun ta ferge og kjøre bil sammen med foreldrene som stiller villig opp for at Jenny skal få dyrke sin nye lidenskap, langdistanseløping.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Jenny har akkurat fylt 18 år og er en ivrig deltaker i Ålesund Vinterkarusell. Hjemme på Midsund er hun for det meste overlatt til seg selv og er sin egen trener. Både treneren og utøveren er dyktig. På det tredje løpet i karusellen kunne Jenny endelig se 39-tallet på 10 km. Og da var forholdene slett ikke gode på veiene innover Brusdalen. Snø og slaps gjorde frasparket heller dårlig. Temperaturen lå på 2 plussgrader, nedbøren kom som litt regn, og vinden artet seg som laber bris i mot på vegen tilbake mot mål. Jenny har meldt seg på UM i Steinkjer som går i mars. Da er distansen kun 1500 meter. ALLE OG KLASSEVISE RESULTATER PÅ 5 OG 10 KM Se flere bilder her

Jenny Rørset på veg innover Brusdalen mot nok en seier i Ålesund Resultat kvinner 10 km: Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 227 Jenny Rørset Midsund IL K18-19 39:31 2 224 Louise Skak Kondis / Idrett Uten Alkohol K45-49 41:38 3 233 Marit Lillestøl Gjerdsvika K55-59 58:09

Louise Skak (224) blir nest beste kvinne på 10 km. Startnummer 225 er Alf Petter Bøe som blei nummer 6 i herreklassen. Nummer 230 er Fridtjof Fredriksen

Gunnar Emblem går i mål som vinner på 10 km i herreklassen. Resultat menn 10 km: Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 231 Gunnar Karl Emblem Hakallestranda Kondisjon M45-49 38:25 2 229 Andreas Mosby Nakken Velledalen IL M18-19 38:33 3 228 Kristoffer Nonstad Salomon Norge M35-39 38:45 4 234 Bjørn Arve Brune Velledalen il M55-59 40:46 5 225 Alf Petter Bøe Velledalen Idrottslag M55-59 41:23 6 255 Tommy Frantzvåg ÅLESUND M45-49 41:48 7 230 Fridtjof Fredriksen Velledalen Il M55-59 42:29 8 232 Jørn-Åge Longva Blindheim il M50-54 46:55 9 226 John Finnøy Kvisvik Straumsnes IL M45-49 49:50

De to beste på 10 km, Jenny Rørset og Gunnar Emblem

Marius Remøy representerer Herøy Dykkerklub. Dykkeren er også en god løper og vinner 5 km Resultat menn 5 km: Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 252 Marius Remøy Herøy Dykkerklubb M30-34 18:01 2 246 Jon Reme Fyllingen M25-29 18:43 3 248 Per Inge Bjørnestad Velledalen IL M50-54 18:51 4 237 Sivert Mosby Nakken Velledalen IL M18-19 19:10 5 243 Ruben Haugen Team Sportyspice M30-34 19:27 6 253 Håvar Brynildsrud Sta-Bil M50-54 20:07 7 244 Sverre Kjerpeset Åndalsnes IF M35-39 20:36 8 247 Isak-Alexander Nilsen Ålesund Bokseklubb M14-15 21:41 9 235 Erling Nilsen Kvist Kompetanse M40-44 22:05 10 251 Aleksander Amundgård Helset Åfik M14-15 22:18 11 238 Svein Arne Nakken Svein Arne Nakken / Velledalen IL M55-59 22:42 12 236 Atle Nytun Kondis M75+ 25:25 13 242 Henrik Franck-Petersen SKODJE M30-34 26:13 14 241 Anders Knotten Hjellhaugvegen Lauparlag M45-49 26:17 15 245 Sigmund Rødal ÅLESUND M70-74 29:53 16 249 Per Jan Helset Ålesundløpene M75+ 30:39 17 254 Morten Abrahamsen ÅLESUND M60-64 36:13

Sivert Mosby Nakken (237) blir nummer fire på 5 km. Startnummer 246, Jon Reme blir andremann

Per Inge Bjørnestad (248) blir nummer tre på 5 km. Gunnar Emblem (231) vinner 10 km

Erika Oginte blei beste kvinne på 5 km Resultat kvinner 5 km: Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 240 Erika Oginte SYKKYLVEN K30-34 22:05 2 239 Emma Olivie Sandvik Aarsæther Langevåg K13-14 24:35 3 222 Sissel Ystenes ÅLESUND K35-39 24:51 4 250 Irene Mork Velledalen Il K45-49 27:23 5 223 Jeanette Valde-Breivik SKODJE K30-34 28:24

Nest beste kvinne på 5 km blei Emma Olivie Sandvik Aarsæther i klasse 13-14 år. Startnummer 232 er Jørn-Åge Longva. I det sivile er han smitteoverlege ved Ålesund Sykehus. I dag kunne han endelig kaste munnbindet, ikke bry seg om en-metersregelen og kaste seg ut i langdistanseløping uten restriksjoner. Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957