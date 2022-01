Fra starten på årets NM for seniorklassene. (Foto: Sylvain Cavatz)

Ungdomsklassene

Ungdomsklassen startet først kl 9, og mest imponerende av alle her var Ellinor Fossheim Solberg fra Oslo IL Triathlon. Etter at løpingen var unnagjort så vekslet Ellinor først foran alle guttene. Litt tapt tid i T2 for Ellinor gjorde at hun fikk kamp av Ida Østbye Støvern om å være først i mål blant jentene, men det holdt til slutt med 19 sekunders margin i favør Ellinor. Blant guttene var det til slutt Peder Wettre Andreassen som tok en solid seier etter å ha levert klart beste tid på både sykkel og ski.



Vinteraction på sykkel på Heistadmoen. (Foto: Sylvain Cavatz)

Vintertriatlon - Supersprint - UM Kvinner Plass Navn F.år Klubb Totaltid Bak 1. Ellinor FOSSHEIM SOLBERG [717] 2007 Oslo IL Triathlon 30:39 -- 2. Ida Østbye STØVERN [708] 2008 30:58 19 3. Therese Moe LANDÉN [701] 2009 Romeriksåsen Sykkelklubb 32:12 +1:33 4. Maren Berven AGARD [712] 2008 Berger Idrettslag 32:32 +1:53 5. Ingvild HORGEN [720] 2008 Skarphedin, Idrettslaget 33:56 +3:17 Menn 1. Peder Wettre ANDREASSEN [718] 2007 Asker Skiklubb 27:57 -- 2. Elias Gran HERMANSEN [702] 2007 Tønsberg Triathlonklubb 29:35 +1:38 3. Eirik HEIERSTAD [705] 2007 Tønsberg Triathlonklubb 31:19 +3:22 4. Gjermund HEIERSTAD [704] 2007 Tønsberg Triathlonklubb 31:50 +3:53 5. Trym August VELLE HERFINDAL [716] 2009 36:53 +8:56 6. Heine Johansen SMEDSAAS [721] 2009 Arendal Triathlon (gruppe) 37:20 +9:23

ALLE RESULTATER

Juniorene

Blant juniorene ble det en oppskriftsmessig seier til regjerende juniorverdensmester Sivert Ekroll. Sivert var med i en tetgruppe på tre etter løpingen og stakk av gårde umiddelbart på syklingen og skaffet seg et forsprang ingen klarte å tette. Sølvet gikk til Martin Farstadvoll, mens Andreas Myrvold Skovlyst knep bronsen etter å ha klart å holde unna for Eirik Grande med fem meters margin. Sistnevnte leverte dagens raskeste skitid.



I kvinneklassen tok Sara Bergsholm Hoven en solid seier med tre minutters margin ned til Johanne Berven Agard og Victoria Nitteberg. Victoria var raskest på både løp og ski, men tapte mye på sykkel og måtte dermed se seg slått av de to andre jentene som viste sterk sykling.





​Medaljevinnerne i kvinner junior (fra v.: Johanne Berven Agard (sølv), Sara Bergsholm Hoven (gull) og Victoria Nitteberg (bronse). (Foto: Sylvain Cavatz)



​Medaljevinnerne i menn junior (fra v.: Martin Farstadvoll (sølv), Sivert Ekroll (gull) og Andreas Myrvold Skovlyst (bronse). (Foto: Sylvain Cavatz)

Vintertriatlon - Junior - NM Kvinner Plass Navn F.år Klubb Totaltid Bak 1. Sara BERGSHOLM HOVEN [805] 2006 Romeriksåsen Sykkelklubb 48 -- 2. Johanne Berven AGARD [819] 2006 Berger Idrettslag 51:22 +3:22 3. Victoria NITTEBERG [810] 2003 Royal Sportsklubb 51:48 +3:48 4. Mathilde SKJÆVESLAND [806] 2003 Horten og Omegn's Cyklekl. 55:42 +7:42 Menn 1. Sivert EKROLL [814] 2005 Royal Sportsklubb 37:50 -- 2. Martin E. FARSTADVOLL [820] 2004 If Frøy 38:55 +1:05 3. Andreas Myrvold SKOVLYST [815] 2005 Bergkameratene, IL 40:05 +2:15 4. Eirik GRANDE [801] 2005 Oslo IL Triathlon 40:07 +2:17 5. Sindre Moe LANDÉN [803] 2006 Romeriksåsen Sykkelklubb 41:43 +3:53 6. Isac LUTHER [802] 2006 Berger Idrettslag 42:19 +4:29

ALLE RESULTATER

Seniorklassene

I eliteklassene ble det oppskriftsmessige favorittseire, men ikke uten kamp fra de andre. Elisabeth Sveum vekslet over minuttet bak Ine Skjellum etter løp, men den sterke terrengsyklisten fikk vist at hun blir å regne med i årets VM. med to solide etapper på sykkel og ski. Sølvet gikk noe overraskende til evigunge Brita Cecilie Mustad mens Emma Kristine Skjerstad tok bronsen.



I herreklassen var det fjorårsvinner Øivind Løining Bjerkseth som satte tempo fra start vel vitende om at han ville trenge et solid forsprang ut på skiene for å holde regjerende verdensmester Hans Christian Tungesvik bak seg. Øivind ledet med 40 sekunder etter løp og over minuttet ut på ski, men som ventet ble det litt for tøft å holde verdensmesteren bak seg på hans favorittdisiplin. Bak i feltet hadde Casper Rønning syklet seg opp fra en niende til tredjeplass, og den plasseringen holdt han også helt til mål. Spesielt imponerende mtp at Casper fortsatt er junior og måtte søke seg opp for å få stille i eliten. Gledelig var det også å se at det var ni mann innenfor fem og et halvt minutt bak den regjerende verdensmesteren.



Totalt 120 deltagere stilte til start på Heistadmoen skianlegg, og det var utelukkende smil å se etter målgang for det som var en flott dag for alle deltagerne.





​Medaljevinnerne i kvinner senior (fra v.): Brita Cecilie Mustad (sølv), Elisabeth Sveum (gull) og Emma Kristine Skjerstad (bronse). (Foto: Sylvain Cavatz)



​Medaljevinnerne i menn senior (fra v.): Øivind Løining Bjerkseth (sølv), Hans Christian Tungesvik (gull) og Casper Rønning (bronse). (Foto: Sylvain Cavatz)



Mesterskapets nettsider

NM vintertriatlon 2022 på Facebook

Vintertriatlon - Senior- NM Kvinner Plass Navn F.år Klubb Totaltid Bak 1 Elisabeth SVEUM [4] 1989 Royal Sportsklubb 1:33:56 -- 2 Brita Cecilie MUSTAD [11] 1975 Langesund sykle- og triathlonkl. 1:40:03 +6:07 3 Emma Kristine SKJERSTAD [2] 1990 Nittedal Triathlonklubb 1:40:28 +6:32 4 Julie MEINICKE [8] 2002 Royal Sportsklubb 1:40:40 +6:44 5 Ine SKJELLUM [3] 1998 Royal Sportsklubb 1:42:35 +8:39 6 Nora JOHANSEN [17] 1980 Arendal Triathlon 1:45:55 +11:59 Menn 1 Hans Christian TUNGESVIK [1] 1992 Royal Sportsklubb 1:19:44 -- 2 Øivind Løining BJERKSETH [5] 1988 Royal Sportsklubb 1:20:59 +1:15 3 Casper RØNNING [6] 2004 Royal Sportsklubb 1:22:37 +2:53 4 Jonas AMUNDSEN [124] 1993 Aurskog-Høland Triatlon 1:23:07 +3:23 5 Jonas NERMOEN [16] 1986 If Frøy 1:23:54 +4:10 6 Arne POST [12] 1983 Royal Sportsklubb 1:24:48 +5:04 7 Kristian GRUE [14] 1995 Ullensaker Cykleklubb 1:24:54 +5:10 8 Jarle WERMSKOG [7] 1983 Royal Sportsklubb 1:24:57 +5:13 9 Henrik E. FARSTADVOLL [20] 2003 If Frøy 1:25:22 +5:38 10 Martin RØSTE OMDAHL [9] 1997 Raufoss og Gjøvik Sykleklubb 1:26:10 +6:26

ALLE RESULTATER