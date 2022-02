Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Sylvia Nordskar ble i fjor norsk mester i terrengultraløping, og hun har også vunnet et krevende løp som Xreid Jotunheimen. 28-åringen har også løpt fort på både bane og gatelangs, og i sin ungdom var hun en lovende skiløper med gull fra junior-NM. Fremdeles bruker hun både langrenns- og randoneeskiene i treninga, og aller helst liker hun å trene ute i naturen.



– Det er selvfølgelig veldig gøy med målbare konkurranser, i form av flate gateløp og konkrete tider, men det artigste er helt klart naturopplevelsene, forteller hun i intervjuet.



Like gammel og ca. like lovende er også Mathilde Theisen som kom som et skudd i norsk langdistanseløping i fjor. På årsstatistikken for 2021, som er å finne som et bilag til dette Kondis-nummeret, ligger Mathilde på førsteplass på halvmaraton med 1.13.54 og andreplass på 10 km med 33.39. Hun kan også skilte med medaljer fra både NM og nordisk mesterskap, og det etter mindre enn to år med regelmessig løpetrening. I intervjuet får vi vite både hva som fikk henne i gang, og hvordan hun har trent for å få så stor framgang så fort.



Ung-Kondis-intervjuet er denne gang med Mathias Vanem Aas fra Steinkjer. 17-åringen løp i fjor 3000 m på 8.18,98 og 5000 m på 14.37,76, og under Henrik Sandstads kyndige ledelse trener han nå for å kvalifisere seg til sommerens junior-VM i Colombia.



I det nye bladet møter vi også Tom-Rune Bertelsen som har fullført 219 maratonløp og 65 ultraløp, og som også kan skilte med medaljer fra VM, EM, nordisk og norsk mesterskap i kickboksing. Men de tøffeste kampene har Tom-Rune gått utenfor idrettsbanen med både alvorlig sykdom og tap av sin egen sønn.



– Sorgen over å ha mistet gutten min ligger der som en grunntone i livet, men ikke alene. Smerten over tapet er der, men veves også sammen med alt det gode som livet tross alt har å by på, forteller han i det åpenhjertige intervjuet.



Ingulf Nordahl er en helt vanlig og sprek mosjonist som elsker å reise og elsker å være med på både løp og turrenn.



– Jeg mener at det har en egenverdi å delta i idrettsarrangementer på tvers av landegrenser. Du lærer andre land og kulturer å kjenne, noe som er kjernen i all kulturutveksling enten det dreier seg om jobb, utdanning eller fritid, forteller den allestedsnærværende 51-åringen som er bosatt på Lillehammer.



Om du ikke visste det: Odd Nordstoga, en av landets mest folkekjære artister, har kondis. Han har gått både Birken og Trysil-Knut-rennet, men det er det å være i bevegelse i hverdagen som betyr mest:



– Den daglige trimmen er en god rutine som jeg ikke kan være uten, forteller mannen som blant annet har skrevet sangen "Kunsten å gå".



Aldri et Kondis uten treningsstoff, og i dette nummeret får vi presentert en av favorittøktene til Håvard Moseby. Den lovende skiløperen har ei heilt spesiell økt som gir han trygghet før konkurransene.



Ernæringsfysiolog Ane Korsvold gir oss del 1 av artikkelen "Kosthold for spreke sjeler", mens Cato Thunes er kommet til del 4 av sitt Mission Possible-prosjekt, som vil si å løpe maraton under 2.50 når han i år fyller 60 år. Fremdeles er optimismen på plass.



Vi får også vite hvordan Didrik Hermansen anbefaler Sven Kilander å trene når han sikter mot NM terrengultra og etter hvert enda lengre ultraløp i terrenget. Her kan mange hente inspirasjon og få gode tips om hvordan ultratrening kan legges opp.



Dette er bare noe av innholdet i årets første Kondis-nummer. Her er både småstoff, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på kondis@kondis.no.



Midt i bladet finner du også et 24-sidersbilag med analyse av statistikkene for 2021, fra 5 km til 24-timersløp. Her presenterer vi også årets langdistanseløpere og ultraløpere.

I januar-nummeret av Kondis kan du bli kjent med både Sylvia Nordskar og en rekke andre treningsglade folk. (Foto: Bjørn Johannessen)