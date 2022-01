Santa Pola ligger ved Middelhavet like sør for Alicante, men halvmaratonløperne følte nok at de i større grad var på regnkysten enn solkysten under årets løp.

– I år var det veldig våte forhold. Mye regn før og under løpet hadde gjorde at vi løp i digre vanndammer mange steder, og alle svinger ble også noe glatte, forteller Håkon Hjemly til Kondis.



Til tross for regnet så var det god stemning, mange tilskuere og flere band som spilte langs løypa. Etter å ha mistet en del trening på grunn av en langvarig akillesskade var Hjemly godt fornøyd med at han kom seg under 1.15. Nivået i 50-årsklassen var imidlertid skyhøyt, og vinneren Luiz Gomez vant på meget sterke 1.09.43.



Håkon Hjemly har satt seg Wien Marathon 24. april som et hovedmål for vårsesongen, og siden det er lenge siden sist han konkurrerte på en så lang distanse, blir det spennende.

– Jeg har aldri trent spesielt mot maraton og kun gjennomført Ringeriksmaraton for ca. 20 år siden fra før. Jeg håper nå å kunne løpe noen minutter under tida derfra på 2.39.



Kristian Ulriksen har et maratonmål mye nærmere, og han tok løpet som en gjennomkjøring før Sevilla Marathon. Det vil si han prøvde å løpe i det han håper vil være maratonfarten i Sevilla, og han kom nå kontrollert i mål på 1.09.52. Etter løpet skrev han følgende på Strava:

"Vet ikke om det var maratonintensitet, men det føltes bra. Klokka mi viste følgende tider på hver 5 km: 16.44, 16.41, 16.26 og 16.26 ... Drømmen er fremdeles i live!"

Ikke langt bak seg hadde Kristian Ulriksen Stian Eilertsen og Robert Hisdal som løp på henholdsvis 1.10.22 og 1.11.41. Raskeste norske dame var Rita Steinsvik som løp på 1.32.47.



Det ble kenyansk seier i både kvinne- og herreklassen på sterke tider. Pauline Norogoi Esikon vant på 1.07.15, bare 5 sekunder foran britiske Jessica Loise Piasecki. I herreklassen var Felix Kibitok best med 59.32, fulgt av fem andre kenyanere.



Vi har funnet 4 norske kvinner og 25 norske menn i resultatlista. I alt tok 4765 løpere seg til mål.





Det var munnbindpåbud både før start, de første 500 meterne av løpet og etterpå. Det er Håkon Hjemly som skjuler seg bak maska. (Foto: privat)





Kristian Ulriksen tok halvmaratonløpet som en gjennomkjøring før Sevilla Marathon 20. februar. Der tenker for øvrig også Sondre Nordstad Moen å løpe. (Arkivfoto: Marianne Røhme)



Menn Brutto Netto 1 Felix Kibitok M-SEN INDEPENDIENTE 00:59:33 00:59:32 2 Edward Kibet Kiprop M-SUB23 INDEPENDIENTE 00:59:34 00:59:34 3 VICENT KIPKEMOI NGETICH M-SEN ASICS FRONTRUNNER 01:00:41 01:00:41 4 Ezra Kipketer Tanui M-SEN INDEPENDIENTE 01:01:36 01:01:35 5 Wisley Kibichii M-SEN INDEPENDIENTE 01:01:40 … 35 Kristian Ulriksen M35 Tromso Lopeklubb 01:09:54 01:09:52 41 Stian Eilertsen M35 IK Hind 01:10:25 01:10:22 60 Robert Hisdal M40 Bfg Bergen Løpeklubb 01:11:43 01:11:41 109 Haakon Hjemly M50 AHF-Friidrett 01:14:53 01:14:52 468 Trond Grimsrud M35 INDEPENDIENTE 01:25:35 01:23:28 469 André Johannessen M50 3Dto1 01:25:36 01:25:21 653 Lars Magne Maudal M45 Spirit friidrettsklubb 01:28:53 01:28:30 737 Otto Kvilhaug Dybdahl M-SUB23 Kopervik IL 01:29:59 01:29:03 799 Per-kåre Sortevik M55 Gjerpen IF 01:31:06 01:30:47 801 Andreas Storhaug Fairnie M35 INDEPENDIENTE 01:31:07 01:29:20 866 Martin Dahl M50 INDEPENDIENTE 01:32:23 01:32:08 871 Geirmund Kvilhaug Dybdahl M-SUB23 Kopervik IL 01:32:30 01:31:34 1094 Torstein Vikane M-SEN INDEPENDIENTE 01:35:42 01:35:10 1151 Peter Carlsen M50 INDEPENDIENTE 01:36:36 01:35:44 1440 Geir Dybdahl M55 Kopervik IL 01:40:19 01:39:22 1512 Torstein Skara M60 GTI Stavanger 01:40:57 01:40:21 1559 Morten Bjornson M35 INDEPENDIENTE 01:41:26 01:40:54 1802 Bent Mikalsen M55 INDEPENDIENTE 01:43:55 01:42:53 1942 Jesper Schweitz M50 3Dto1 01:45:12 01:44:18 2050 Thomas Ljungmann M45 3Dto1 01:46:12 01:45:18 2635 Rune Steinsvik M50 INDEPENDIENTE 01:52:18 01:50:15 3349 BJORN ATLE STIANSEN M50 TRAIL CARAJILLO 01:59:33 01:59:03 3453 Staale Frafjord M60 INDEPENDIENTE 02:00:35 01:58:49 3841 Oeyvind Relling M50 3Dto1 02:05:41 02:04:00 4263 Andres Haga M50 INDEPENDIENTE 02:13:29 02:09:53 Kvinner 16 Pauline Narogoi Esikon F-SEN INDEPENDIENTE 01:07:15 01:07:15 17 Jessica Louise Piasecki F-SEN INDEPENDIENTE 01:07:20 01:07:19 19 BRENDA JEPLETING F-SEN ADIDAS 01:07:31 01:07:31 20 Beatrice Jepchirchir Cheserek F-SEN INDEPENDIENTE 01:07:38 01:07:37 31 Vibian Chepkirui F-SEN INDEPENDIENTE 01:09:35 01:09:34 … 916 Rita Steinsvik F45 Romerike ULK 01:33:09 01:32:47 3078 Inger-Helene Carlsen F50 INDEPENDIENTE 01:56:46 01:54:39 3430 Olga Serezhnikova F45 INDEPENDIENTE 02:00:23 01:59:01 4685 Helle Campbell F50 INDEPENDIENTE 02:33:55 02:30:16



Alle resultat





Det ble både deltakerpremie og pokal for tredjeplass i klassen til startnummer 65, Håkon Hjemly. (Foto: Håkon Hjemly)