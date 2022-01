Løpet ble vunnet av Berihu Aregawi fra Etiopia på knallsterke 7.26,20. Aregawi er mannen som på nyttårsaften satte verdensrekord på 5 km med 12.49. Nå var han bare 1,3 sekund bak den 24 år gamle verdensrekorden til kenyanske Daniel Komen. Kanskje kunne han vært enda nærmere den om han ikke hadde brukt en del unødvendige krefter på å løpe forbi harene allerede etter 1000 m. Den ene haren dro imidlertid forbi igjen, og Aregawi fikk drahjelp til ca. halvveis.

På andreplass kom spanske Adel Mechaal på 7.36,57, så noen spenning om seieren var det aldri.

Ferdinand Kvan Edman hadde 8.04,49 som pers før dette løpet, mens utendørspersen hans er på 7.45,52. Nå var han altså mindre enn halvannet sekund bak utepersen, og Henrik Ingebrigtsen er eneste nordmann som noen gang har noen gang løpt fortere innendørs på 3000 m. Den norske rekorden til Henrik er på 7.45,54 og ble satt i 2015.

Innendørs-VM i friidrett går i Beograd 18.-20. mars, så det er både tid til å få stigning i formen, men selvsagt også en risiko for å miste den. Det blir uansett spennende å følge Ferdinand Kvan Edman både innendørs og utendørs.

800 meteren for menn i Karlsruhe ble en spennende duell mellom britiske Elliot Giles og svensk-norske Andreas Kramer. Sistnevnte kom veldig sterkt mot slutten, men Giles holdt unna og vant på 1.46,78 med Kramer 5 hundredeler bak.

På 1500 m for kvinner ble det tredobbelt etiopisk med Axumawit Embaye først i mål på gode 4.02,12. Hirut Meshesha var bare 2 hundredeler bak på andreplass.



3000 m menn

1 11 ETH AREGAWI Berihu 7:26.20 WL PB 7:29.24 2 7 ESP MECHAAL Adel 7:36.57 PB 7:40.14 3 10 KEN KROP Jacob 7:38.15 SB 4 8 GER MOHUMED Mohamed 7:41.35 PB 7:59.14 5 2 SRB BIBIC Elzan 7:44.62 PB 7:45.57 6 1 NOR EDMAN Ferdinand Kvan 7:46.92 PB 8:04.49 7 9 KEN SOGET Justus 7:48.26 SB 7:39.09 8 4 ITA BOUIH Yassin 7:48.38 SB 7:53.66 7:47.98 9 5 GER FARKEN Robert 7:51.42 SB 10 3 GER BEBENDORF Karl 7:57.99 SB DNF 12 GER ABELE Lukas 8:16.59 DNF 6 FRA DENISSEL Simon 7:53.66 7:47.16 DNF 13 GER THORWIRTH Maximilian 7:46.38



Alle resultat



