I stedet for Vinterkarusellen ble det derfor arrangert kun et utendørs arrangement, et 5-kilometer landeveisløp uten tilgang til garderober, men det ble et bra arrangement med til sammen 15 deltakere. Forholdene var nesten perfekte med lite vind og nesten helt bart.

På forhånd skilte det ut seg ut startnummer 128 Matias Sunde og 16 år gamle (71) Jens Kristian Samuelsen fra Rjukan. Et lite startfelt men med godt humør på alle ble det et koselig arrangement. Vinner blant mennene var Matias Sunde med tiden 16.20 foran 16 år gamle Jens Kristian Samuelsen fra Rjukan med tiden 16.41. 3 plassen tok Daniel Næss som løp med barnevogn med tiden 19.14.

Vinner av dameklassen ble Vilde Nerhus med tiden 20.40.

Startfeltet.



Caroline Moskar mot mål.



Kjetil Dale spurter mot mål.