ALLE FOTO: STEIN ARNE NEGÅRD



Tre mann samlet i tet etter 8,5 km: Førstemann i mål Henning Saug Lie (12), tredjemann Oddvin Halvorsen Offigstad (14) og andremann Hans-Marius Strømsjordet (10).

Det var mange generasjoner i aksjon i fint skivær under Furnes Skiløperforenings to renn i Nybygda lørdag. Furnesåsen Rundt gikk i flotte omgivelser om populære utfartsmål i Furnes Allmenning som Vollkoia og Blåmyrkoia. Turrennet ble arrangert for 24. gang etter avlysning på grunn av snøforholdene i 2020 og pandemien i fjor. Furnesrennet, også i klassisk teknikk, hadde distanser fra 1 km til 7,5km med individuell start.





Maren Engeskaug Nielsen fra Team Driv Trening hadde dagens 4. beste tid totalt.



Furnes Skiløperforenings nettsider

Furnes Skiløperforenings facebookside

Samleside for Furnesåsen Rundt

Resultater Furnesåsen Rundt 29.01.1011:

Kvinner:

Pl Navn Klubb Klasse Tid

1 Maren Engeskaug Nielsen Driv Trening K 26-30 år 1:03:41

2 Gina Flugstad Øistuen Etnedal Skilag K 21-25 år 1:07:16

3 Marianne Byfuglien MjøsSki K 26-30 år 1:10:26

4 Silje Marie Bolstad Åslia Skilag K 31-35 år 1:16:36

5 Lise Marit Lien Ringsaker IF K 21-25 år 1:22:21

6 Martha H. Aanerud Fjelltun IL K 17-18 år 1:27:50



Menn:

1 Henning Saug Lie Vang Sklf M 31-35 år 0:57:06

2 Hans-Marius Strømsjordet Torpa Ski M 26-30 år 0:58:06

3 Oddvin Halvorsen Offigstad Øyer-Tretten IF M 36-40 år 0:59:34

4 Per Arne Hasselstrøm Lillomarka SK M 56-60 år 1:05:41

5 Anders Horvei Gjerdrum IL M 21-25 år 1:06:51

6 Hans Tore Riibe Hamar SK M 56-60 år 1:07:22

7 Tor Ingar Botten Nybygda IL M 41-45 år 1:08:16

8 Gjermund Nereng Fluberg SK M 51-55 år 1:08:36

9 Marius Furuly Driv Trening M 26-30 år 1:09:28

10 Olaf Knai Hurdal IL M 71-75 år 1:10:23

11 Ole Kristian Frydenlund MjøsSki M 31-35 år 1:12:34

12 Bjørn Langseth Aktiv Forsikring M 51-55 år 1:12:42

13 Olav Heggelund Furnes Sklf M 51-55 år 1:15:40

14 Kjell Brodal Furnes Sklf M 66-70 år 1:17:04

14 Ole Kjøs Vang Sklf M 66-70 år 1:17:04

16 Arild Nordsveen Furnes Sklf M 61-65 år 1:17:18

17 Arne Windju Furnes Sklf M 66-70 år 1:22:47

18 Kai Petter Westerheim Furnes Sklf M 66-70 år 1:30:02

19 Kjell Ivar Skjemstad Lillehammer Sk M 76 år + 1:36:14

20 Truls Norderhaug Furnes Sklf M 71-75 år 1:38:35 Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957