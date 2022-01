Det ble en nokså uventet utvikling av løpet i årets Marcialonga, som inngår i langløpsserien Ski Classics. Allerede etter rundt en mil gikk Ermil Vokuev i tet og klarte å få en god luke til resten av tetfeltet, og han fikk etter hvert to minutters forsprang til dem. Og siden de fleste av lagene hadde som strategi å spare på kreftene, i hvert fall til Molina som passeres 6 – 7 kilometer før mål i det 70 kilometer lange skirennet, så ble det ikke noe særlig til samarbeid mellom de beste løperne for å kunne hente inn igjen russeren.

Og Ermil Vokuev viste seg å være så sterk at han også klarte å holde forspranget sitt helt til han kunne tre på seg laurbærkransen i mål.

På forhånd var det flere norske favoritter til å gå helt til topps i denne italienske skiklassikeren. Kasper Stadaas var riktignok debutant i Marcialonga, men han fikk sitt definitive gjennombrudd som langløper i det 55 km lange Engadin La Diagonela for en uke siden. Og hans lagkamerat på Team Ragde Charge, Andreas Nygaard, har tidligere tatt en andreplass i dette rennet, og han har også vunnet Ski Classics sammenlagt. Laget ledes for øvrig av langløpsspesialisten Jørgen Aukland, som har notert seg for fire seire i Marcialonga. I en kommentar til NRK da løperne var midt i løpet uttalte han at han regnet med at Ermil Vokuev ville bli innhentet, ikke minst på grunn av skivalget. Han mente hans eget lag hadde ski som passet bedre på de solfylte flatene i løpets siste del.

Men Ermil Vokuev ville det annerledes, han hadde superkrefter og holdt helt inn i sitt sololøp. Bak ham ble det aldri noe farlig samarbeid mellom de andre favorittene.

Allerede etter 10 kilometer hadde Ermil Vokuev fått et forsprang til sine konkurrenter. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Östh)

I mål var russeren 45 sekunder gruppen som fulgte bak. Den besto av Kasper Stadaas, Maxim Vylegzhanin, Andreas Nygaard og Tord Asle Gjerdalen. I spurtoppgjøret om andreplassen var Kasper Stadaas akkurat en storetå foran Maxim Vylegzhanin.



I spurtoppgjøret om andreplassen var Kasper Stadaas akkurat en storetå foran Maxim Vylegzhanin.

Tord Asle Gjerdalen fikk etter løpet spørsmål fra NRK om de hadde prøvd å samarbeide om å hente inn igjen russeren:

– Jeg prøvde mange ganger på å få folk til å hjelpe med å kjøre litt, men når ikke alle er med så er det alltid noen som begynner å skule bort på hverandre. Og da har vi ikke noe å kjøre inn Vokuev med, så han vinner helt fortjent.

Debutanten Kasper Stadaas sa til NRK at han hadde hatt en god følelse:

– Jeg følte meg vanvittig bra i siste halvdelen, jeg var egentlig litt forbannet for at vi hadde latt russeren gå. Jeg er litt skuffet over at de store lagene ikke tar mer ansvar her.

– Men dette var en kjempeopplevelse, alt gikk etter planen bortsett fra seieren. Dette har vært sesongens store mål. Det er moro å stå på pallen, kunne han innrømme.

Kasper Stadaas overtok ledertrøyen i Ski Classics. Tord Asle Gjerdalen har nå spurttrøyen.

Den tidligere mestvinnende langløpsvinneren Petter Eliassen havnet på en 20. plass. Etter målgang erkjente han at 3 – 5 treningstimer i uken ikke er godt nok som grunnlag til å holde tritt med de beste i Marcialonga. Petter Northug jr. ble nummer 300.





WOMEN FINISH 70.0 KM SPLIT 1 IDA DAHL 3:15:15.6(+) 2 ASTRID ØYRE SLIND 3:15:46.5(+30.9) 3 LINA KORSGREN 3:18:16.0(+3:00.4) 4 BRITTA JOHANSSON NORGREN 3:18:38.8(+3:23.2) 5 MAGNI SMEDÅS 3:19:09.5(+3:53.9) MEN FINISH 70.0 KM SPLIT 1 ERMIL VOKUEV 2:51:57.6(+) 2 KASPER STADAAS 2:52:42.5(+44.9) 3 MAXIM VYLEGZHANIN 2:52:42.6(+45.0) 4 ANDREAS NYGAARD 2:52:43.0(+45.4) 5 TORD ASLE GJERDALEN 2:52:43.9(+46.3)

Svensk seier for kvinnene



Ida Dahl kan juble over seier i Marcialonga. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Östh)

For kvinnene ble dette et oppgjør mellom Norge og Sverige. Astrid Øyre Slind og Ida Dahl fikk dradd seg i fra resten av løperne etter rundt 33 kilometer, og resten av rennet handlet alt om denne duoen. Først i den siste tunge bakken opp til mål tok Ida Dahl et taktomslag som Astrid ikke klarte å besvare, og derfra og inn dro hun i fra.

Astrid Øyre Slind hadde hatt en dårlig oppkjøring til Marcialonga. Hun ble koronasyk i oppkjøringen, noe som førte til at hun trente roligere enn planlagt den siste uken før start. Slik sett ble dette en positiv opplevelse for henne, og også for alle andre som skal komme seg igjen etter denne pandemisykdommen.

Astrid Øyre Slind var i de to siste ukene før rennet hele tiden usikker på om hun kunne stille til start:

– Jeg er veldig godt fornøyd med at kroppen fungerte så godt. Når alternativet er sykesengen så er en andreplass bra.

Den norske jenta Magni Smedås tok en sterk femteplass i Marcialonga. Dette var hun kjempefornøyd med fortalte hun til NRK etter løpet:

– Jeg havnet først litt bak i feltet, men så klarte vi å jobbe oss opp igjen. Jeg hang så vidt det var med resten av løpet og helt inn i bakken.

– Jeg er vant til å gå langt, men ikke så langt. Og så avslutte med den bakken da! Det var en fantastisk dag og et kjempeartig løp, smiler Magni Smedås.



De tre beste kvinner: Astrid Øyre Slind, Ida Dahl og Britta Johansson Norgren. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Östh)



Ida Dahl og Kasper Stadaas leder nå Visma Ski Classics sammenlagt. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Östh)

Starten i eliteklassen menn. Fem minutter etter disse startet kvinnenes eliteklasse, deretter de flere tusen mosjonistene. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Östh)



Marcialonga følger en trase som bukter seg i dalbunnen innimellom de monumentale fjellene i Dolomittene. I år var det lite snø i terrenget, men de italienske arrangørene klarer alltid å fylle på med kunstfrosset snø. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Östh)