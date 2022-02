I før-koronaens tid var det gjerne over tusen deltakere i årets første løp i Vinterkarusellen, som gjerne foregikk litt tettere opp til nyttår. Men Necon Vinterkarusell er like fullt den løpskarusellen som er mest populær i Bergenstraktene.

Og for anledningen var det også vinterlige forhold i Vinterkarusellen med et lett snøfall i timene før start. Det var dermed en fare for glatte partier i løypen, men det virket likevel som det gikk bra med løperne.

Det ble startet i puljer på 100-150 ut fra Fana Stadion. Det første som kom i mål var de to beste mennene på 5 km, og her ble det et spennende spurtoppgjør mellom André Aasen og Anders Espeland Mjåtveit. Det var André Aasen som klarte å holde seg fremst helt inn og han tok dermed seieren foran Anders Espeland Mjåtveit, begge fikk samme tid.

Og Morten Weber kunne notere seg for en pallplassering. Vi husker at han akkurat så vidt falt ut av pallen forrige gang han deltok.

De beste kvinnene på 5 km ble to unge orienteringsløpere fra Fana IL, Tiril Hausberg Kåstad og Judit Margrethe Møller. Tiril tok seieren. Marte Aulin tok tredjeplassen.

Spurtoppgjør fikk vi også på mennenes 10 km, men her var det andreplassen det ble spurtet om. Førsteplassen hadde Henrik Angermund ordnet selv, men bak ham ble det en spurt mellom Ole-Jacob Theis Birkeli og Stian Remme. Her var det Ole-Jacob som var først i mål, Stian fikk samme tid.

På kvinnenes 10 km ble det en tredjeplass på hun som vant denne distansen i det siste løpet før jul, Vibeke Engevik. Men denne gangen ble hun fraløpt av mor og datter Galleberg. Her var det også et tett oppgjør, Mathea løp inn bare to sekunder foran mamma Renate. Men det er ikke godt å si om det betyr at Mathea nå er bedre enn moren sin, eller om de bare liker å løpe sammen.

5 km menn



Premiepallen menn 5 km: Anders Espeland Mjåtveit, André Aasen og Morten Weber.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 385 André Aasen Onesubsea M20-34 18:01 1 5185 Anders Espeland Mjåtveit Varegg Fleridrett M20-34 18:01 3 425 Morten Weber ATS Buntentor Bremen M20-34 18:20 4 611 Jørgen Rokne Dahle Varegg Fleridrett M15-19 18:41 5 872 Ole Petter Birkenes SØFTELAND M20-34 18:44 6 5174 Jonas Hauger Kvam Langrenn og Skiskyttarklubb M15-19 18:46 6 671 Andrew Dunn Multiconsult M20-34 18:46 8 5210 Hans-Magnus Haukøy Gneist M20-34 18:58 9 5169 Erik Rullestad Multiconsult M20-34 19:15 10 5200 Andreas Kvåle BERGEN M20-34 19:31 11 879 Oskar Heksem Fana IL M15-19 19:34 12 335 Daniel Wasbø Gneist Friidrett M1-14 19:53 12 228 Joachim Olsen Fana IL / Cowi M20-34 19:53 14 495 Sjur Breivik Ask Friidrett M40-44 20:04 15 11 Thomas Ødegaard Gneist M50-54 20:09

5 km kvinner



Premiepallen kvinner 5 km: Judit Margrethe Møller, Tiril Hausberg Kåstad og Marte Aulin.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5187 Tiril Hausberg Kåstad Fana IL / Fana Orientering K15-19 20:58 2 5192 Judit Margrethe Møller Fana IL K15-19 21:58 3 189 Marte Aulin BERGEN K20-34 22:17 4 663 Camilla Sagstad FYLLINGSDALEN K35-39 22:47 5 5179 Victoria Osen Varegg Fleridrett K1-14 23:03 6 635 Ingebjørg Nes Aker Solutions K35-39 24:07 7 30 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 24:12 8 457 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 24:20 9 84 Tuva Sandlund Fyllingen IL Friidrett K1-14 24:32 10 388 Hanne Liland Schlumberger K50-54 24:38 11 543 Silje Bjørnstad DNB K40-44 25:08 12 5207 Bente Skogseide Varegg Fleridrett K45-49 25:24 13 284 Gjøril Myhr RÅDAL K45-49 25:27 14 370 Kjersti Eikeland BFG Bergen Løpeklubb K60-64 25:37 15 631 Birthe Lem Aker Solutions K35-39 26:05

10 km menn

Premiepallen menn 10 km: Stian Remme, Henrik Angermund og Ole-Jacob Theis Birkeli.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5202 Henrik Angermund Varegg Fleridrett / Suss og Samliv as M40-44 36:52 2 398 Ole-Jacob Theis Birkeli Onesubsea M35-39 37:12 2 94 Stian Remme RÅDAL M40-44 37:12 4 328 Magne Knudsen Wintershall Dea M35-39 37:14 5 64 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb M20-34 37:40 6 596 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 38:33 7 745 Noah Spjeld Martinsen Gneist Friidrett M15-19 39:35 8 658 Stein Henrik Olaussen Aanderaa Data Instruments A/S M35-39 40:03 9 343 Ole Bjørn Sveen Gneist Friidrett M50-54 40:55 10 5189 Kristoffer Madsen Frøygruppen M20-34 41:24 11 297 Andreas Stordal Flatcrew M35-39 43:35 12 641 Pål Myking BFG Bergen Løpeklubb M50-54 44:39 13 149 Øyvind Risnes BFG Bergen Løpeklubb / Grønneviken AS M55-59 44:51 14 679 André Flesland Tide M20-34 45:11 15 364 Vemund Sirevaag Sædalen Idrettslag M40-44 45:16

10 km kvinner



Premiepallen kvinner 10 km: Renate Galleberg, Mathea Galleberg og Vibeke Engevik.

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 661 Mathea Galleberg Fana K15-19 46:31 2 660 Renate Galleberg NESTTUN K40-44 46:33 3 509 Vibeke Engevik Wintershalldea K35-39 47:02 4 860 Linda Fimreite Opptur Motbakkeklubb K40-44 48:16 5 131 Lillian Svensen SØFTELAND K45-49 48:23 6 54 Cathrine Øvredal Mellingen Landås Løpe- & Cykleklubb K20-34 50:57 7 115 Anne Aamelfot BERGEN K40-44 52:26 8 203 Agneta Østbye SØREIDGREND K45-49 54:30 9 439 Evelyn Kvamme Wold Necon K55-59 54:41 10 431 Svanhild Wisth Necon K50-54 55:06 11 406 Oddny Ringheim Vik IL K60-64 58:03 12 608 Regine Raknes Sbanken K20-34 58:16 13 334 Bjørg Fagnastøl Necon K60-64 58:35 14 755 Rita Kvamme SØREIDGREND K50-54 59:03 14 758 Lise Vesterbukt Bergenslærerne K55-59 59:03