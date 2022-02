Mange har sikkert lest om Hagemann Eventers Oddetallsløp, som virkelig ble en skikkelig batalje mot slutten av januar. En lignende kamp har foregått, mer eller mindre i det stille, på ski - mellom ultraløperne Gro Siljan Hjukse og Henrik Heiestad. Først var det om å gjøre og gå lengst i desember, men så ble konkurransen utvidet til å gjelde også hele januar. Til tross for noen (forhåpentligvis ironiske) kommentarer på facebook om at de burde holde på ut året, så ga de seg etter 31. januar.

Hva er det som initierte dette Gro?

- Det hele startet som en kommentar på Strava i desember. Jeg synes Henrik var litt vel i overkant ivrig på å sanke runder på golfbanen, så jeg skrev til ham: «Hvis du fortsetter slik kommer du til å gå lengre en meg på ski i desember». Det skulle jeg nok ikke ha gjort, for da fikk han blod på tann, forteller Gro.



Det kan være vondt å gå langtur på langtur på ski, men jammen kan det være skikkelig verdt det også! Her er vinterlandskapet sett fra Gro Siljan Hjukse sitt kamera under kilometersanking i desember. (Foto: Privat)



Og det var ikke bare Henrik som ble giret av dette. Gro selv dro umiddelbart i gang med sanking av kilometer på ski hun også. Hun forteller videre at det nesten var enighet om en slags våpenhvile rett før jul, men at det dro seg til igjen.

- Det ble mange lange økter til tross for et noe fraværende skiføre. Jeg hadde planlagt å sette nådestøtet natt til nyttårsaften og la ut på glissent føre fra hytta på Blefjell om kvelden. Det var rett og slett ikke føre til å sanke mange mil, så jeg gav meg rundt klokka 04:00 med noen mils forsprang og satsa på at det skulle holde. En time senere, klokka 05:00 startet Henrik sin nyttårstur og fikk pene 74 kilometer i Østmarka før 2022 var omme, forteller Gro.

Hun ble til slutt slått med bitre fire mil. Og som den gode taperen hun er, tok hun en telefon til vinneren for å gratulere med seieren. Samtidig spurte hun om det ikke var "beste i januar" som egentlig gjaldt. Den bet ikke Henrik på før det hadde gått et par uker av det nye året, men da var stillingskrigen igjen et faktum.

- Jeg var ute på en fin 6-milstur og trodde jeg skulle sette punktum for hele krigen, men han kontret lett med en 4-milstur allerede den samme kvelden. Da bestemte jeg meg for at her måtte det skytes med skarpere ammunisjon og slo til med en helaften i ring på Heistadmoen, og sesongens første 10-milstur var et faktum, sier Gro.

Nå hadde hun overtaket igjen, og hun forteller videre: - Jeg fortsatte å kjøre på mot han som lå nede, og med både en 4-milstur og en 5-milstur følte jeg at dette gikk veien.

Men nei. Morgenen etter ramlet det inn en 8-milsøkt fra en golfbane i Indre Follo, og Gro mistet egentlig litt motivasjonen. Skulle han aldri gi seg? Hun og familien dro avgårde til hytta, og der var skiføret elendig. Da fikk hun en idé.

- Jeg lot som at jeg godtok et tap, men det jeg egentlig gjorde var å planlegge et nådestøt på søndagen, forteller Gro.

Da hadde jeg i utgangspunktet planlagt en 10-milstur, men var fornøyd etter fem. - Man har jo tross alt familie og jobb som også skal betjenes, sier hun og smiler.

Det var ganske spennende og helt likt til siste innspurt. Jeg pustet lettet ut da jeg så at Henrik kun hadde registrert en 5-milsøkt på mandag morgen. Men, den ble etterfulgt av 11 kilometer i lunsjen og en ny kveldsøkt. Da var det kjørt for Gro. Det var rett og slett ikke nok timer igjen av januar 2022, og Henrik Heiestad gikk av med seieren i andre runde av det de omtaler som "Vinterkrigen".

Henrik Heiestad var ikke vrien å få med på kilometerjakt. Han tok til slutt seieren med 50 kilometer til gode. (Foto: Privat)



Hvorfor drar man i gang slike ting som dette?

- Når skiføret er på det dårligste, så trenger vi noe som kan motivere oss til å dra ut. En slik konkurranse er også full av taktikk og bortforklaringer for å prøve å lure motstanderen. I krig er alt lov. Men øktene må logges på Strava umiddelbart, slik at vi vet hva vi har å forholde oss til, forteller hun.

Hva med resten av sesongen?

- Man kan trygt si at vi nå er klare for lange skirenn. Grunnlaget er i hvert fall på plass. Men det må inn trening med litt mer kvalitet og teknikkfokus nå, avslutter Gro.

Opptelling til slutt viser at det ble 800 kilometer på Gro og 850 km på Henrik. Respektabelt!