Det blir nok flere norske deltakere når Sevilla Marathon går 20. februar. Da skal både Sondre Nordstad Moen og Kristian Ulriksen etter planen stille.

I resultatlistene til Sevilla Halvmaraton, som ikke er søkbare på nasjon, har vi ikke funnet flere norske enn Runar Sæther, men han klarte til gjengjeld pallplass i 45-49-årsklassen som hadde hele 1177 fullførende deltakere. Runar løp på 1.11.28, mens klasseseieren gikk på 1.10.01.

– Jeg er sånn passe fornøyd. Jeg hadde håpet på å løpe 1-2 minutter fortere, men med bare to måneder kvalitetstrening etter skade, skal jeg egentlig ikke klage, forteller Runar til Kondis og legger til:

– Det var nær perfekte forhold. Riktignok litt vind, men uten at det utgjorde så mye. Det var ca. 10 grader og skyfri himmel på morgenen. Jeg havnet i gruppe med 8-10 løpere som løp for 70 min, men måtte slippe rundt 15 km. De siste 6 kilometerne alene inn mot mål ble tøffe.

På spørsmål om hvilke løp han sikter mot framover, svarer Runar at han fortsatt har fokus på de lange løpene.

– Jeg skal være med på et 60 km-løp i Northumberland om drøye tre uker, deretter South Downs 50 miles i april før jeg avslutter vårsesongen med Mozart 100k i juni. Ultra Pirineu i oktober står også på programmet, og jeg legger nok inn en +/- 50 km i august, beretter den konkurranseglade Rye-løperen som er bosatt i England.





Runar Sæther løper først og fremst ultralange terrengløp, men stiller også opp på flatere veiløp. Her ser vi han i aksjon under Vinterkarusellen på Romerike for noen år tilbake. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Herreklassen i Sevilla ble vunnet av kenyanske Sebastian Kimaru på meget gode 59.02. I kvinneklassen ble det heimeseier til Meritxell Soler som løp på 1.10.36. Svenske Carolina Wikström var bare drøye halvminuttet bak på tredjeplass. 1.11.10 var pers med 21 sekunder, og 28-åringen er nå fjerde beste svenske dame gjennom alle tider. Den svenske rekorden har Sarah Lahti med 1.08.19. Det er imidlertid helmaraton som er Wikströms favorittdistanse, og hun har løpt så fort som 2.26.42. Hun imponerte også i OL sist sommer med å bli nummer 22.



I alt fullførte 7702 årets Medio Maratón de Sevilla. 1471 av dem var kvinner.



Spanske Meritxell Soler kunne juble for seier og 1.10.36 i sluttid. (Foto: arrangøren)



Sebastian Kimaru fra Kenya var raskest av herrene med 59.02. (Foto: arrangøren)

Menn Brutto Netto 1 SEBASTIAN KIMARU INDEPENDIENTE 00:59:02 00:59:02 2 DAVID NGURE IRUNGU Nike 01:00:22 01:00:21 3 GEBRIE ERKIHUN JENBERIE Etiopia 01:00:27 01:00:26 4 DJILALI BEDRANI Nike 01:02:18 01:02:18 5 JONTHAN MELLOR new balance 01:02:20 01:02:20 6 YOANN KOWAL Dordogne Athle. 01:03:08 01:03:07 7 BENJAMIN CORQUET Francia 01:03:11 01:03:11 8 ALBERTO SÁCHEZ PINILLA ADAS Proinor 01:03:14 01:03:14 9 LE DÉAN GEOFFREY Francia 01:03:15 01:03:15 10 PETER HERZOG Austria 01:03:17 01:03:17 ... 62 RUNAR SAETHER East Hull Harriers 01:11:29 01:11:28 Kvinner 1 MERITXELL SOLER Avinent Manresa 01:10:36 01:10:34 2 MELODY JULIEN Francia 01:11:07 01:11:06 3 CAROLINA WIKSTROM Suecia 01:11:10 01:11:09 4 MAITANE MELERO LACAISA Grupoempleo Pamplona AT 01:12:08 01:12:08 5 NINA CHYDENIUS Finlandia 01:12:46 01:12:45 6 RAQUEL GÓMEZ MARTÍN LEA La Blanca (Vitoria) 01:14:54 01:14:53 7 PRUVOST FANNY MARTHE Francia 01:16:36 01:16:36 8 ANA ERIKA RODULFO FERNÁNDEZ Cueva de Nerja 01:18:33 01:18:30 9 MAMEN LEDESMA RUIZ Entrena y Mejora 01:20:12 01:20:11 10 MARYE GEURTSEN INDEPENDIENTE 01:20:15 01:20:13



Alle resultat





For noen er det viktigere å ha det gøy underveis enn å sikre seg ei så god sluttid som mulig. (Foto: arrangøren)



