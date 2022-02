Kondis har sett på startlistene for disse øvelsene og laget en forhåndsvurdering av hva vi kan forvente oss. Siden dette stevnet for mange er den første konkurransen denne sesongen så har vi ikke noen bestetider for sesongen å vurdere formen ut i fra, for mange blir det derfor resultatene fra i fjor.

Tidsskjema

Tidsskjema for Kondis-øvelser:

Lørdag: Starttid Klasse Øvelse Type sluttid Delt 15:20 KS 3000m kappgang Finale 15:40 2 15:20 MS 5000m kappgang Finale 15:50 2 17:00 NRK Sport Livesending 17:05 MS 1500m Finale 17:16 14 2 heat 17:20 KS 1500m Finale 17:30 13 2 heat

Søndag: Starttid Klasse Øvelse Type sluttid Delt 12:10 KS 3000m Finale 12:21 10 12:30 MS 3000m Finale 12:40 14 13:00 NRK Sport Start livesending 14:15 MS 800m Finale 14:24 9 2 heat 14:30 KS 800m Finale 14:32 8

NRK kommer til å sende deler av stevnet. Når de ikke sender så vil det være en streaming tilgjengelig fra arrangørens sider (se over).

Forhåndsvurdering

1500 meter Kvinner

Ina Halle Haugen har den beste tiden av de påmeldte til 1500 meter for kvinner. Hun løp på 4:16 på Bislett i fjor, og så er jo spørsmålet om hvor god formen hennes er i år. På startstreken vil vi mangle de tre beste kvinnene fra fjorårets NM i friidrett i Kristiansand, nemlig Amalie Sæten, Ingeborg Østgård og Trine Mjåland. Dermed vil det antagelig bli et oppgjør mellom de som fulgte etter disse: Ina Halle Haugen, Christine Næss, Christina Maria Toogood og Sara Busic. Men her er flere sterke løpere i feltet så det spørs hvem som er i best form nå vinterstid.

1500 meter Menn

Det er ingen fra Team Ingebrigtsen på startlistene, men vi har Ferdinand Kvan Edman som har vist kanonform. I forrige uke klarte han VM-kravet på 3000 m innendørs i Karlsruhe, og denne uken løp han 1500 meter på solide 3:37.39, noe som er nummer tre i Norge innendørs gjennom alle tider, bak Jakob og Filip Ingebrigtsen. Han er dermed en klar favoritt altså. Mats Hauge og Fredrik Sandvik noterte seg i fjor på tider rundt 3:40 på 1500-meter utendørs så disse er de nærmeste til å gi Ferdinand kamp.

3000 meter Kvinner

Ina Halle Haugen og Sigrid Jervell Våg er her de store favorittene. Sigrid Jervell Våg har de siste årene prioritert 1500 meter, der har hun flere NM-titler. I 2020 løp hun 3000 meter på 9:06 så hun har nok distansen inne når hun nå stiller opp. Ina Halle Haugen løp 3000 meter på 9:11 utendørs i fjor.

Kristine Eikrem Engeset har også en bestetid på 9:06 på 3000 meter, men den er fra 2014, og det er ikke godt å si hvor god hun er på denne distansen etter at hun gjorde comeback for noen år siden.

Christina Maria Toogood, Hanne Mjøen Maridal og Live Johannessen Solheimdal vil nok også kunne gjøre gode løp på 3000 meter.

3000 meter Menn

På startstreken vil det her stå tre utøvere som har løpt 3000 meter under 8 minutter, det er Per Svela, Fredrik Sandvik og Bjørnar Sandnes Lillefosse. Per Svela løp i fjor distansen utendørs på 7:54, Fredrik Sandvik gjorde den på 7:55. Men Bjørnar Sandnes Lillefosse var kanskje den som avsluttet fjorårssesongen sterkest ved å ta en andreplass i Nordisk Mesterskap i terrengløp og å være nest beste nordmann på EM terrengløp. Antagelig vil kampen om medaljer stå mellom disse tre.

800 meter Menn

Markus Einan er nok favoritten her, han løp i fjor 800 meter på 1:47:34 utendørs. Men det kan sikkert bli en skikkelig duell med Sigurd Tveit, som har vært en av de store 800-meterprofilene de siste årene. Mats Hauge og Benjamin Olsen er også verd å notere seg. Benjamin tok en sølvmedalje i Junior-NM i fjor mens Mats har løpt 800 meter utendørs på 1:50 de siste årene. Leon Samuel Douglas Mjaaland har tider på 1:51 på løperullebladet sitt.

800 meter Kvinner

Uten Hedda Hynne på startstreken er det litt mer åpent hvem som er favoritten på kvinnenes 800 meter, men den tidligere mangekjemperen Amanda Marie Grefstad Frøynes peker seg ut. Hun tok en tredjeplass på NM i Kristiansand i fjor, bak Hedda Hynne og Ingeborg Østgård.

Pernille Karlsen Antonsen og Solveig Cristina Hernandez Vråle er også sterke løpere her.

