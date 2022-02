Se bilder fra løpet i bildekarusellen ovenfor.

Arrangøren på Haga i Nes kommune kunne by på delvis isfrie gangveier mellom Haga Stadion og Auli senter under lørdagens vinterkaruselløp. Joda, det var partier med is også, men skovalget for de fleste var piggløst. Det var litt vårlig med sol og nullføre... og bare litt trekk i de mest åpne partiene.

Rett fra start stakk Magnus Salberg fra konkurrentene, og med tiden 35:11 ble det sololøping i 10 kilometer, men han fikk jo hilse på alle konkurrentene etter vending. I mål var han 2:37 foran Bendik Hegna på en klar 2. plass og drøyt 6 minutter foran Tobias Lillekvelland på 3. plass.



Video: Magnus passerer etter ca 7 km i soleklar tet:



I kvinneklassen ble det soleklar seier til Tone Fløttum, 2:26 foran Dorte Foss og 5:29 foran Joelle Janz.



Tone Fløttum, halvveis tilbake til Haga stadion. (Foto: Olav Engen)



De raskeste på Haga:

Kvinner (14 deltakere, 12 på tid): 1 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb 43:30 2 Dorte Foss Raufoss Friidrett 45:46 3 Joelle Janz 2Fast1Forius 48:59 4 Thea Tharalrud Skogheim Rømskog idrettslag 51:51 5 Frøydis Hallstensen Øyen Romerike Runners Team/Team Halls 52:02 Menn (48 deltakere, 42 på tid): 1 Magnus Salberg Lillehammer IF 35:11 2 Bendik Hegna Lørenskog Friidrettslag 37:48 3 Tobias Lillekvelland NOTEAM 41:46 4 Peter Lorentzon Rømskog IL 41:58 5 Erik Sydtangen NOTEAM 42:09 6 Rolf Myran NOTEAM 43:10 7 Børre Olsen Driv Idrettslag - Friidrett 43:15 8 Pål Simonsen Akershus krets 43:29 9 Asbjoern Oppegaard Aurskog - Høland Friidrettslag - 44:26 10 Steinar Skaar Løpsklubben 1814 BIL 44:34



Klassevise resultater:

Kvinner 16-17 1 Thea Tharalrud Skogheim Rømskog idrettslag 51:51 Kvinner 23-34 1 Joelle Janz 2Fast1Forius 48:59 2 Karina Hallstensen Øyen Team Hallstensen Grimstad 1:00:25 3 Helene Lillekvelland NOTEAM 1:00:46 Kvinner 35-39 1 Siri Johnsen NOTEAM 1:00:51 Kvinner 40-44 1 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb 43:30 Kvinner 50-54 1 Hege Kvitting Røykås Racing Girls 55:40 Kvinner 55-59 1 Dorte Foss Raufoss Friidrett 45:46 2 Marit K.B Bjerknes Romerike Ultraløperklubb 1:08:25 Kvinner 60-64 1 Frøydis Hallstensen Øyen Romerike Runners Team/Team Halls 52:02 Kvinner 65-69 - Inger Marie Vinje NOTEAM fullf. Kvinner 70-74 1 Else Husa NOTEAM 1:08:02 2 Kirsti M Blomdal Lørenskog Kommune 1:36:36 - Inger Berntzen Fet Friidrettsklubb fullf. Menn 23-34 1 Magnus Salberg Lillehammer IF 35:11 2 Erik Sydtangen NOTEAM 42:09 3 Håkon Ahlsen Grimstad Team Hallstensen Grimstad 48:30 4 David Nilsson 2Fast1Forius 49:52 Menn 35-39 1 Tobias Lillekvelland NOTEAM 41:46 2 Terje Gangås NOTEAM 46:00 3 Kristoffer Nilsson NOTEAM 1:00:51 Menn 40-44 1 Bendik Hegna Lørenskog Friidrettslag 37:48 2 Lars-Göran Bäck IL Koll 49:31 Menn 45-49 1 Peter Lorentzon Rømskog IL 41:58 2 Christian Andersen Team Andersen 55:20 Menn 50-54 1 Christian Kjøde NOTEAM 45:29 2 Kyrre Gran NOTEAM 46:29 3 Geir Bjerkestrand Hvam IL 47:37 4 Lars Erik Anderson Raumnes & Årnes IL 50:36 5 Morten Solfjeld Jensen Morten's Running Club 51:08 Menn 55-59 1 Rolf Myran NOTEAM 43:10 2 Børre Olsen Driv Idrettslag - Friidrett 43:15 3 Steinar Lien Oppegård IL 46:09 4 Jon A. Kvehaugen NOTEAM 52:40 5 Knut Woldvik NOTEAM 55:46 6 Kristian Kaltenborn Oppegård IL 57:41 - Oddbjørn Homstvedt FIL Borg fullf. Menn 60-64 1 Pål Simonsen Akershus krets 43:29 2 Kåre Svensson Uio BIL 58:46 Menn 65-69 1 Asbjoern Oppegaard Aurskog - Høland Friidrettslag - 44:26 2 Steinar Skaar Løpsklubben 1814 BIL 44:34 3 Leif Damsgård Akershus krets 48:59 4 Jahn Bakke NOTEAM 50:25 5 Peder Bäck Aurskog - Høland Friidrettslag - 51:17 6 Marino Øien NOTEAM 56:27 7 Ketil Stølen NOTEAM 57:12 8 Sverre Lang Akershus krets 1:04:09 - Thor W. Larsen Akershus krets fullf. Menn 70-74 1 Bjørn Lauglo Stovnerkameratene 47:37 2 Tor-Arne Stenhaug Romerike Runners Team 48:19 3 Rolf Meek Romerike Friidrett 50:37 4 Arne Langseth A-H-F 54:59 5 Vidar Sørum Romerike Runners Team 55:46 6 Per Johan Dulsrud Romerike Runners Team 57:34 7 Alf-Steinar Lamo Romerike Runners 1:01:32 Menn 75-79 1 Arne Ingelsrud Sporveien 52:33 2 Widar Rognerud Raumnes & Årnes IL 1:03:22 3 Gunnar Lauritz Pedersen Lørenskog Friidrettslag 1:06:57 - Arne Jon Luke Ull/Kisa IL fullf. - Kjell Jonhaugen Nittedaljoggen fullf. - Finn Løkeberg Aurskog - Høland Friidrettslag - fullf. Menn 80-84 - Per O. Anthonsen NOTEAM fullf.