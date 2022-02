Det var europeisk rekord med halvannet sekund. Også den gamle rekorden var på spanske hender, satt av Sergio Sanchez som løp på 7.32,41 i 2010. Det hører for øvrig med til Sanchez-historien at han testa positivt for EPO i en dopingprøve tre år seinere.



Adel Mechaal er 31 år og løpt på høyt nivå i en årrekke. Under VM i London i 2017 ble han nummer fire på 1500 m, bak Filip Ingebrigtsen. Da mente Adel at han hadde blitt stengt av Filip like før mål, men spanjolene la aldri inn noen protest.



I fjor fikk Adel Mechaal plutselig konkurranse fra Mohamed Katir om å være beste spanske mellom- og langdistanseløper, og i et intervju etter rekordløpet i New York forteller Mechaal at det har inspirert han til å trene enda bedre. Katir har den spanske rekorden på 1500 m, 3000 m, 5000 m og 10 km, og han løp i fjor 3000 m utendørs på 7.27,64.



i New Balance Indoor Grand Prix var Adel Mechaal helt suveren. Britiske Andrew Butchart ble nummer to med 7.37,42.



Også på 800 meteren for menn og 1500 m for kvinner ble det spansk seier. Mariano Garcia slo den amerikanske favoritten Bryce Hoppel med nesten 1 sekund og vant på 1.45,12. På 1500 meteren for kvinner ble det et lureløp som spanske Esther Guerrero gikk seirende ut av med 4.11,87.



På mileløpet for menn imponerte irske Andrew Coscoran med 3.53,64 og seier etter en sterk avslutning. Natoya Goule fra Jamaica vant 800 meteren på 1.59,62, mens canadiske Gabriela Debus-Stafford vant 3000 meteren på pene 8.33,92.



Så gjenstår det å se om 7.30,82 er ei tid Jakob Ingebrigtsen noen gang vil slå. Så langt har Jakob bare løpt 3000 m innendørs i mesterskap, og da blir det gjerne taktiske løp. I VM innendørs 18.-20. mars går finalen på 1500 m og 3000 m samme dag, og siden 3000 m-finalen går først, er det nok stor sannsynlighet for at Jakob står over den. Kanskje blir det to spanjoler – Mechaal og Katir – som kan gi etiopierne og kenyanerne kamp.



Adel Mechaal var like bak da Filip Ingebrigtsen stupte inn til VM-bronse på 1500 meteren i VM i 2017. (Foto: Bjørn Johannessen)



Alle resultat