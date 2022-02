(Alle foto: Stein Arne Negård)

Kondis-fotograf Stein Arne Negård (til høyre) gjorde unna Glestadrunden i dagslys i trimklassen sammen med Knut Rørsveen.

Det var nok en gang gode løpsforhold i månedens vinterkarusell i Veldreåsen i Ringsaker. Temperaturen lå rundt null, snøføret var stabilt og fullt brukbart også uten pigger under skoene.

Ny vinner

Det er ofte gjengangere å finne øverst på resultatlista fra Snøkuten, men denne gangen var det "nykommeren" Vegard Ruud som tok sin aller første seier på nøyaktig halvtimen i den 7,4 km lange runden med en skikkelig "mørdarbakke" opp til Glestad gård på den første kilometeren. Kveldens vinner hadde 22 sekunders margin til toeren Jan Erik Mathiassen og 43 sekunder ned til treeren Svein Christian Wedum.

Premieutdeling 8. mars

Ingen kvinner løp det 5. løpet, og med 67 registerte deltagere ble det tre færre enn i de to foregående løpene. Deltagertallene har vært stabile men noe lavere denne vinteren med henholdsvis 73, 79, 70, 70 og 67 deltagere. Den 44. sesongen avsluttes med Kaashagarunden og premieutdeling på tradisjonelt vis i Veldrom tirsdag 8. mars.





For kuriositetens skyld tar vi her med en faksimile fra Hamar Arbeiderblad fra novemberløpet i 1988 da nesten ti ganger så mange deltok. Det var riktignok jublileumsår med Haakensveen-tresnitt i premie, men det var andre Snøkut-tider det......







Resultater Snøkuten, Glestadrunden 08.02.2022:



Herrer 25–34 år

1 Vegard Ruud 30.00

2 Sven Christian Wedum Eidsiva BIL 30.43

3 Espen Storslett Eidsiva BIL 34.37



Herrer 35-49 år

1 Inge Virum VR Skiklubb 30.58

2 Christian Larsen 33.17

2 Miroslav Baran Veldre Friidrett 35.27



Herrer 50-59 år

1 Jan Erik Mathiassen 30.22



Herrer 60–69 år

1 Svein Erik Linnerud Gjøvik FIK 31.41

2 Rolf Bakken FIK Orion 36.30



Herrer over 70 år