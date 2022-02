I likhet med toppmodellen i Fenix-serien, som ble lansert for tre uker siden, kommer den nyeste utgaven av Garmin Instinct nå i flere størrelser og finnes også i versjoner med solcellelading. Instinct 2 har en urkasse på 45 mm i diameter, mens Instinct 2S, som er tilpasset slankere håndledd, er 40 mm. Vekten er på henholdsvis 53 og 43 gram.



Lang batteritid

Særlig batteritiden er forbedret fra forrige versjon av Instinct som kom for salg i 2018. Dette ikke bare på grunn av bedre batteriteknologi, men også på grunn av solcellelading.



Garmin Instinct 2 er laget for folk som foretrekker å være utendørs. Modellen med solcellelading har det Garmin omtaler som ubegrenset batteritid. Desto lenger man befinner seg ute, desto lenger varer batteriet. Dette setter en ny standard for batterilevetid fra Garmin og vil i prinsippet si at man aldri behøver å lade klokka.



Men det er verdt å merke seg at ubegrenset batteritid kun er tilgjengelig for 45 mm Instinct 2 Solar i smartklokkemodus og forutsettes minimum 3 timers bruk utendørs per dag i lysforhold som tilsvarer 50 000 lux.



Standardmodellen (uten solcellelading) skal ha opptil fire ukers batteritid i smartklokkemodus.



Design

I tillegg til å komme i to størrelser, har Instinct nå en slankere profil enn forrige generasjon. En ny høyoppløst skjerm med ripebestandig glass skal gjøre at man er klar for alle typer utfordringer. De robuste Instinct-modellene er produsert i henhold til militær standard (STD-810) for varme og støt, og er vanntette ned til 100 meters dybde.



Instinct 2-serien leveres i mange spennende farger og i følgende versjoner: Instinct 2 Solar, standard (uten solcellelading), Surf, Tactical og Camo Editions. Det vil også være muligheter for å designe sin egen versjon via garmin.no og «Your Watch, Your Way» nettsiden. Her kan man velge urkasse og deretter tilpasse med det armbåndet som er ønskelig, de ulike alternativene gir mer enn 240 ulike valg.



Instinct 2 er kompatibel med Garmin Connect IQ™2, en alt-i-ett-plattform hvor man kan tilpasse klokken ved å velge ulike apper, widgets, urskiver, datafelt og mer. Klokken er også fullspekket med funksjoner som hjelper deg å holde oversikt på helse- og aktivitetsdata, som søvn og væskeinntak, menstruasjonssyklus og graviditetskalender med mer. Via Garmin Connect, Garmins nettløsning for helse- og aktivitetsdata, kan data analyseres og deles med andre.



Ulike fargekombinasjoner: Garmin Instinct 2 finnes i en lang rekke ulike fargekombinasjoner og flere spesialversjoner.



Fullspekket med funksjonalitet

Instinct 2 leveres med alle Garmins velkjente funksjoner for helsesporing. Funksjoner som SleepScore, avansert søvnregistrering, og avanserte helsedata som Body Battery™, stress og puls vises på klokken og i Garmin Connect. Instinct 2 viser også informasjon som VO2 maks, metabolsk alder, trenings-status/belastning/effekt, restitusjonstid og HIIT trening. Videre gir også Instinct 2 forslag til daglig aktivitet, ut fra aktivitetsnivået brukeren befinner seg på.



Instinct 2 er fullspekket med preprogrammerte aktivitetsprofiler og apper, blant annet en ny profil for multisport som gjør det mulig å veksle mellom aktiviteter. Med denne profilen kan man se sammenlagt totaltid og distanse. Om noe uforutsett oppstår kan venner og kjære varsles via funksjonen Hendelsesdetektering. Når klokken er parkoblet med kompatibel smarttelefon og appen Garmin Connect™ Mobile, og en ulykke oppstår, kan klokken automatisk sende et varsel til lagrede nødkontakter.



Instinct 2 Solar leveres også med funksjon for kontaktløs betaling via Garmin Pay™.



Garmin Instinct 2 har blant annet følgende egenskaper:

Musikkstyring

Garmin Pay

Smartklokke-funksjoner

Pulsmåling på håndleddet

Mer presis sporing med GPS + multibånd

Trackback-teknologi (navigering tilbake til startpunktet)

VO2 Max og kondisjonsberegning

Søvnovervåking og energimåling,

Sporing av kvinnehelse

Kompass og termometer

Vanntett ned til 100 meter

Kaloriforbruk

Skritteller

Sportsapper for en rekke ulike idretter

Sykkelfunksjoner

Svømmefunksjoner

Utendørs- og fritidsfunksjoner

Suveren batterikapasitet:



Hva man ikke får

Sammenlignet med toppmodellen Fenix 7 har altså Instinct 2 svært mange av de samme funksjonene og egenskapene, men til omtrent halve prisen. Hva man derimot ikke får, men som man har i Fenix 7, er blant annet:

Touchskjerm

Kartfunksjon med navigering

Musikklagring. Med Instinct 2 kan man styre musikk som ligger på mobiltelefonen, men man kan ikke lagre musikk på selve klokka.

Instinct 2 er heller ikke like robust som Fenix 7 som har rammemateriale i stål eller titan og kan fåes med safirglass. Instinct 2 er laget av fiberforsterket polymer (kompositt/plast) og forsterket glass

Garmin Instinct 2 og 2S med solcellelading koster 5199 kr. Om man kan klare seg uten solceller, så går prisen ned til 3999 kr.



For mer informasjon, se www.garmin.no