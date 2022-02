I forbindelse med at den kenyanske løperdronningen skifter hovedsponsor fra Nike til det sveitsiske On Running, varsler hun at hun kommer til å satse på maratondistansen fra september. Nylig tok hun sin første seier i sin nye drakt, da hun vant terrengløpet Northern Ireland International Cross Country i Nord-Irland. Et løp som forøvrig var 8 kilometer langt, og som hun vant på 26:44.



Mer terreng og bane

Helt ferdig med kortere løp er ikke Obiri enda. Allerede førstkommende helg er hun ventet å stille opp i Memorial Agnes Tirop Cross Country i Eldoret i Kenya. Deretter flyttes fokuset igjen over til baneløping og til verdensmesterskapet i Eugene, USA - hvor hun skal jakte enda et VM-gull på 5000 meter.



Maraton-satsing

Fortsatt er det litt uklart hva som vil bli Obiris debut på maratondistansen, men det er naturlig å tro at hun sikter seg inn mot Berlin maraton i slutten av september, til tross for at hun da har kun to måneder å forberede seg på fra VM i Eugene.

- Manageren og treneren min jobber med løpskalenderen min for øyeblikket, men vi har fortsatt ikke landet på hvilket maraton som blir mitt første. Alt jeg vet er at jeg skal løpe noen kortere løp denne våren, og at det blir en maratondebut i løpet av høsten, forteller Obiri til Athletics Illustrated.

På spørsmål om hvor mye hun trener svarer hun at hun de siste årene har hatt et gjennomsnitt på omlag 150 kilometer i uken, men at mengden reduseres noe i forkant av viktige løp.

Obiri løper først over målstreken i Doha-VM og forsvarer gullet sitt fra to år tidligere. (Foto: Bjørn Johannessen)



Obiris historie

Hellen Obiri oppdaget at hun hadde et løpstalent i 2010, da hun deltok på the PACE Sports Management camp. Det var da hun begynte å trene målrettet og systematisk. Allerede året etter vant hun det kenyanske mesterskapet på 1500 meter og kom til finalen på samme distanse i VM. Der gikk det derimot ikke så bra, da hun falt med halvannen runde igjen. Samme skjebne led hun året etter, da hun løp finalen i London-OL. Denne gangen skjedde det på den siste runden, og hun måtte ta til takke med en åttendeplass.

Enda et år senere skulle hun lykkes noe bedre, og fikk med seg en bronsemedalje fra VM i 2013. Kun slått av Abeba Aregawi fra Sverige og Jennifer Simpson fra USA. Obiri noterte 4.03,86 i den finalen.

Fire år senere hadde distansen blitt 5000 meter, og det var verdensmesterskap i London. I sterk konkurranse med etiopiske Almaz Ayana og Sifan Hassan fra Nederland, tok Obiri gullet på 14:34,86. Denne tittelen skulle hun forsvare da hun to år etter stilte på 5000 meter i varmen under verdensmesterskapet i Doha. Tittelen ble forsvart, og hun vant på ny mesterskapsrekord og 14:26,72.



Mesterskapsrekord i Doha med 14:26,72. (Foto: Bjørn Johannessen)



Sikter mot OL

På spørsmål om hvordan maratonsatsingen vil bli, svarer Obiri at hun både vil løpe de store maratonløpene, samt at hun vil sikte seg inn på distansen under OL i Paris i 2024 og/eller Los Angeles i 2028.

- Jeg har to sølvmedaljer fra OL fra tidligere, så jeg vil gjerne føye til et gull fra Paris i 2024 eller Los Angeles i 2028.