290 av de 350 påmeldte kom til start i Budorrennet som i år ble utsatt i fem uker i påvente av lettelser i smitteverns-restriksjonene. (Foto: Martin Skramstad)



Etter en hel uke med strålende vær på Hedmarksvidda, slo det om akkurat i utide til litt rufsete vær og føre lørdag formiddag. Temperaturen lå så vidt på minussida, men lett snøvær og særlig vinden på de åpne myrene gjorde at løypene drev igjen. Løpstida ble derfor betydelig lenger enn ved siste anledning i 2020.



Mens vinnertida for herrer var et kvarter svakere enn for to år siden, mestret Marie Renee Sørum Gangsø forholdene helt suverent og vant maratondistansen på en sterkere tid enn den gang, 2:17:54. Team Næringsbanken og Svea Skilag-løperen som tok 12. plassen i Marcialonga for 14 dager siden var hele 12 minutter foran Ulrika Axelsson, Team Driv Trening som vant Trysil-Knut rennet for tre uker siden. Marthe Kristine Hafsahl Karset, Vang Skiløperforening/Norsk Tipping tok som i Stenfjellrunden 3. plassen på totallista.