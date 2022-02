10 kilometeren var den mest populære distansen med hele 163 deltakere. Resten fordelte seg nokså jevnt med 72 på halvmaraton og 62 på 5 km. Det var i tillegg et barneløp på ca. 1000 m.



Forholda var temmelig friske med regn og en vind som jevnt lå på 6-7 meter per sekund, og som i kasta var oppe i det dobbelte. Været gjorde at en usedvanlig høy andel av de påmeldte ikke stilte til start. Allestedsnærværende Einar Søndeland skrev det slik i sin reportasje for Spirit:



"Robustløpets gode PR-kampanje skulle lokke tusener til Bryne Torg. Dessverre var været ikke på arrangørenes side denne gang, og nesten halvparten av de nær 600 påmeldte møtte ikke."



10 km-vinner Marius Garmann Sørli la ut følgende oppdatering på Facebook etter at milløpet var unnagjort på pene 30.42:



"Ny gullmedalje i samlingen✔️ Kjekt å være tilbake med startnummer på brystet, til tross for dårlige forhold🌪🌧 Tusen takk til alle som støtter og heier. Det betyr mye."



Sørli hadde 40 sekunders margin til Andreas Penne Nygård på andreplass, og hele ni mann løp under 34 minutter. En av dem var Kristoffer Ingebrigtsen som stadig tar litt innpå sine mer kjente brødre, og nå ble nummer seks med 33.19.



Også kvinnene løp i frisk fart de tunge forholda til tross. Kristin Vabø vant milløpet på 36.21 og var 2 minutter foran Maria Wiig som ble nummer to. Også Christina Ingebrigtsen og Oddveig Odland klarte ei tid under den magiske 40-minuttersgrensa.





Marius Garmann Sørli kunne glede seg over seier og en lettomsettelig førstepremie. (Foto: privat)



På halvmaraton gikk seieren til Martin Schei og Sara Aarseth. Vinnertidene ble så gode som 1.11.16 og 1.26.04. Schei fikk hardest kamp fra veteranen Tom Ole Dalsrud som løp på 1.11.54, mens Helena Hope tok andreplassen med 1.29.44.



5 kilometeren ble vunnet av Arne Oftedal og Oda Lundeby på henholdsvis 18.39 og 19.10.



Både 5 og 10 kilometeren ble løpt i ei rundløype på 2,5 km, mens halvmaratonløperne plussa på med en større runde på 8,5 km i tillegg til fem runder i 2,5 kilometeren.



Alle resultat





Det ble Spirit-seier på alle tre distansene på kvinnesida, og Sara Aarseth tok en klar førsteplass på halvmaraton. (Arkivfoto: Tommy Bentsen)