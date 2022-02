Drøye fire måneder før startskuddet for St Olavsloppet skal smelle, er restriksjonene tatt bort, og ifølge en pressemelding fra arrangøren skal det utnyttes til løpernes beste.

– Nå skal vi skape en virkelig løpe- og folkefest med en herlig åpen atmosfære og masse av folk i aktivitet. Med løpere i alle aldre og publikum langs veiene vil det bli en fantastisk stemning, forteller løpsleder Peter Bring.

Han tror at den virtuelle varianten som har vært kjørt de to seineste årene gjør at Loppet ikke har gått i glømmeboka. Mange lag har gjennomført stafetten digitalt, enten folk har løpt alene eller i mindre grupper, og Bring tror derfor at veien tilbake vil være kortere enn det den ellers hadde vært.

– Vi har heia på hverandre digitalt, og den sosiale kontakten som er blitt opprettholdt vil gjøre det lettere å dra i gang stafetten igjen, forteller en optimistisk løpsleder.

De fire dagsverkene, som igjen deles inn i en rekke etapper, er på 102 km (Trondheim - Levanger), 63 km (Levanger - Sandvika), 62 km (Sandvika - Åre) og 110 km (Åre - Östersund). Til sammens skulle det bli om lag 337 km. Etappelengdene varierer mellom ca. 2 og 12 km.



Namdal Løpeklubb vant konkurranseklassen for menn i 2019. (Arkivfoto: Arne Brunes)