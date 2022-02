Trysil Skimaraton rigger seg klare til helga for å ta imot opptil 500 deltakere på turrennet som arrangeres i Østby på lørdag. Det forventes god stemning i løypene, både for de som går halv- og helmaraton.



– Vi har meget gode snø- og løypeforhold nå. Det har kommet mye snø de siste par ukene og løypesjefen melder om perfekte løypeforhold, forteller påmeldingsansvarlig Per Ola Haugen.



– Trysil har sannsynligvis de beste snøforholdene i Sør-Norge nå. Og værmeldingen for renndagen lover knall sol og kuldegrader.



Trikkeskinner: Bjørn Burås testet løypa for Trysil Skimaraton torsdag i forrige uke. Det meldes om knallforhold. (Foto: Jonas Sjögren)

Første renn uten koronarestriksjoner

Trysil Skimaraton måtte i 2021 avlyse rennet. Etter lørdagens pressekonferanse forsvant de siste koronarestriksjonene og det betyr svært mye for arrangøren.



– Vi blir faktisk det første skirennet som kan arrangeres helt uten koronarestriksjoner på nesten to år, forteller en fornøyd Haugen.



– Det innebærer blant annet seks drikkestasjoner underveis med et rikholdig utvalg av drikke, og innendørs fasiliteter med rennkontor, premieutdeling og kiosksalg.

Merket umiddelbar effekt etter pressekonferansen

Etter regjeringens pressekonferanse på lørdag merket arrangøren av Trysil Skimaraton at det kom flere påmeldinger.



– Vi har rundt 350 påmeldte til lørdagens renn. Dette er veldig bra med tanke på usikkerheten som har vært knyttet til koronarestriksjonene. Vi forventer å få flere påmeldinger før påmeldingsfristen 16. februar og håper at vi igjen kan komme opp i 500 deltakere, forteller Haugen.







Klare til start: Etter to år med restriksjoner vil det igjen være mange deltakere til start i et skirenn. I skrivende stund er rundt 350 påmeldt lørdagens utgave av Trysil Skimaraton. (Arkivfoto: Jonas Sjögren)

Kan sanke viktige poeng under Trysil Skimaraton

Trysil Skimaraton er seedingsrenn til både Vasaloppet og Birkebeinerrennet. Og for noen år siden fikk de Visma Ski Classics challenger-status.



– Det vil si at løpere kan samle poeng i Trysil Skimaraton som teller i sammendraget i Visma Ski Classics. Rennet er også en del av Sparebank1 Østlandet langdistansecup og har status som KM-langdistanse for Hedmark Skikrets, forteller Haugen.



– I tillegg kan vi love veldig gode premier under årets Trysil Skimaraton, avslutter han.