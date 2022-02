Torsdag 30. juni er første av fire dager med store begivenheter i motbakkeløpingens verden. Det innledes med den tredje utgaven av løpet «Ascent to the stars», et løp på 3,2 kilometer som vil finne sted under stjernehimmelen på kanariøya La Palma.



Fredag 1. juli åpner selve mesterskapet både for senior- og U20-løperne. Det er foreløpig ikke bekreftet hva som vil bli løpenes nøyaktige distanser, men i henhold til europeiske bestemmelser vil det bli et sted mellom 12 og 18 kilometer for senior og mellom 5 og 6 kilometer for U20. Én ting som er sikkert, er at det skal forseres mange høydemeter. Løypene vil gå fra foten av fjellet Bejenao, til toppen av Pista de Ferrer, noe som betyr nesten 800 meter stigning, opp til en høyde av 1600 meter over havet.



Dag 2 byr på et 45 kilometers sti-løp, mens det på dag 3 skal kåres en EM-vinner i «Opp og ned»-løpene.



Uttaksløp

Norges friidrettsforbund skriver at uttaket også vil danne grunnlag for hvilke løpere som sendes til de kortere distansene (vertikal og opp/ned) under VM i Thailand i november. Det vil da også legges til et par løpere seinere på sesongen. Videre skriver de at Norge vil prioritere et godt mannskap og lag i det rene motbakkeløpet, men at de samme løperne også vil få muligheten til å løpe opp/ned-løpet to dager senere. Juniorer (U20) inviteres også til å forsøke seg på kvalifiseringen.



Løpene som inngår i kvalifiseringen er:

Storehaugen Opp (26. mai)

Bergen Fjellmaraton (2. juni)

Hovlandsnuten Opp – NM motbakke (11. juni)



