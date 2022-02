Det er nå klart for Februar-Maraton i traseen til Maratonkarusellen, med start og mål på Fana Stadion. Dette blir det første løpet på to år, som arrangeres uten noen form for restriksjoner rundt korona.

Start klokken 10:00: distanse Maraton

Start klokken 11:30: distanse Halvmaraton

LØPSDATOER I MARATONKARUSELLEN 2022:

Løp 1: Bergen Vintermaraton 22/1.2022 (Løp nr 89)

Løp 2: Februar Maraton 19/2.2022 (Løp nr 90)

Løp 3: Bergen Ultra, NM 100 KM 2/4.2022 (Løp nr 91)

Løp 4: Bergen Skogsmaraton 20/8.2022 (Løp nr 92)

Løp 5: Bergen Maraton 22/10.2022 (Løp nr 93)

Løp 6: Hans Jacobs minneløp 3/12.2022 (Løp nr 94)





Arrangøren står klar med matservering til etter hvert slitne løpere