Jakob Ingebrigtsen satte ny verdensrekord på 1500 meter innendørs. Nesten på bestilling! Med den tidligere rekordholderen (Samuel Tefera) i feltet skulle det bli svært spennende. Men ble det faktisk spennende noen gang?



1500-meter med Jakob Ingebrigtsen

Så var det klart for Jakob Ingebrigtsen igjen. For første gang med startnummer på brystet i år. Startnummer 1 for anledningen. Ville han klare å levere noe i nærheten av det han gjorde her i Lievín i fjor på samme tid? Ryktet fortalte at han ville gå for verdensrekorden på 3:31,04 - satt av Samuel Tefera i 2019. Tefera stilte forøvrig også til start på kveldens 1500-meter. Jakob vant altså her i 2021. Tefera vant her i 2020 og 2019. Polske Marcin Lewandowski stod også på startstreken denne kvelden.



Pang, og vi var i gang! Komfortabel start av Jakob da han la seg pent bak harene. Bakerst i feltet ble det et fall, men alle fortsatte løpet. Åpningstempoet var godt for verdensrekord! Feltet lå på en lang rekke i flere runder, og da harene ga seg var det to løpere i tet. Jakob og Tefera. Med to runder igjen var det et hav til resten og Tefera slet med å følge vår mann. Fortsatt lå de på skjema til rekord. Med en runde igjen var det ingen tvil! Jakob er best! Bortover siste langside holdt Jakob farten og steget oppe, og i mål var det soleklart! Ny verdensrekord på 3:30,60.



- Det er fantastisk å være her. Alltid god fart og et nydelig publikum. Jeg liker å avslutte sterkt, og derfor hadde jeg bedt om noe lavere fart første 1000 meter, fortalte han etter løpet.



Plass Navn Nasjon Tid 1 Jakob Ingebrigtsen Norge 3:30,60 WR 2 Samuel Tefera Etiopia 3:33,70 3 Ignacio Fontes Spania 3:37,39 SB 4 Saul Ordonez Spania 3:37,99 PB 5 Michael Rozmys Polen 3:38,82 6 Charles Grethen Luxemburg 3:38,84 7 Marcin Lewandowski Polen 3:44,87

Ikke helt klaff for Hedda Hynne

Natoya Goule fra Jamaica og Halimah Nakaayi fra Uganda var nok de to største favorittene på forhånd. Nakaayi har vunnet sine tre tidligere starter denne innendørsseongen.



Ut fra start havnet Hedda Hynne helt på halen av feltet allerede ut av første sving, Goule og Nakaayi lå foran i tet bak haren. Med halvannen runde igjen begynte Hynne å slippe noen meter, mens farten i front økte. Forhåndsfavorittene viste seg sterkest, og det var Goule som tok hjem seieren i dag, etter at det ble noe kluss i begynnelsen av oppløpet. Goule vant på 1:58,46, som er ganske klar nasjonal rekord. Nakaayi endte på andreplass, mens Nalyana fra Kenya tok tredjeplassen. Hedda Hynne passerte et par løpere på den siste runden, og kom til slutt inn på syvendeplass med tiden 2:02,82.



Plass Navn Nasjon Tid 1 N. Goule Jamaica 1:58,46 WL 2 H. Nakaayi Uganda 1:58,58 PB 3 E. Nalyanya Kenya 2:00,26 PB 4 A. Cichocka Polen 2:01,52 5 F. Hailu Etiopia 2:01,89 PB 6 G. Tigest Etiopia 2:02,20 7 Hedda Hynne Norge 2:02,82 8 C. Anais Frankrike 2:03,18 9 N. Yarigo Benin 2:04,52 DNF N. Korir Kenya

Andre løp fra Lievín

800 meter menn: Ut fra start gikk haren hardt i front, og hadde noe avstand bakover til kenyanske Kibet på de første to rundene. På den siste runden ble det etter hvert klart at dette skulle stå mellom spanske Garcia og britiske Giles (som har den beste personlige rekorden i feltet), og førstnevnte tok seieren på 1:46,29. Svenske Kramer løp et godt løp og tok tredjeplassen på 1:47,61. Adam Kszczot fra Polen, som gir seg etter denne innendørssesongen, hadde ikke sin beste dag, og ble nummer 6 med 1:48,06.



3000 meter menn: Et godt startfelt stod klart på 3000 meter. Svært få av de oppmøtte hadde løpt innendørs i år, så det var vrient å vite på forhånd hvor alle "lå". Selemon Barega (Etiopia) var vel den største favoritten. Men her fantes også Girma og Wale fra Etiopia og spanske Katir. De to harene gikk relativt hardt de første rundene og lå noen meter foran nevnte Wale og Krop fra Kenya. Og det gikk med fin fart fra start. Etter 4-5 runder lå de på cirka samme fart som Adel Mechaal holdt da han satte europeisk rekord for halvannen uke siden.



Haren Azeze viet ikke de andre løperne så mye oppmerksomhet underveis i løpet, men var mest opptatt av å følge lyset sitt. Han hadde tidvis en luke på en halv sving til Wale, Girma og Barega. Etter 5 minutters løping meldte også spanske Katir seg på, og gikk opp i tet foran Wale og resten. Farten gikk etter hvert noe ned, og med 2-3 minutter igjen løp man på et skjema for cirka 7:42.



Med en runde igjen var det trioen Barega, Wale og Girma som kjørte hardt, og lenge så det ut som om dette skulle gå til Barega. Men nei, Girma kom raskt på oppløpet og snøt Barega for dette. Det gikk riktig fort mot slutten også, og vinnertiden ble 7:30,54. Barega fikk 7:30,66 og Wale endte på 7:30,88



En mile kvinner: En stor favoritt stilte til start på kvinnenes engelske mil. Etiopiske Gudaf Tsegay. Hun satte verdensrekord i Lievín i fjor, men det var på 1500 meter.



Uff da... dårlig start for Tsegay! Hun lå helt i front, men falt med kun noen få meter løpt! Samtidig dro haren ifra og fikk 20 meter til resten. Hvordan skulle dette gå for storfavoritten?



Etter 600 meter hadde Tsegay faktisk kommet seg opp på andreplass igjen, og begynte jakten på den forsvunnede haren. De passerte 800 meter på et skjema til 4:23. 1000 meter ble passert og harejakten var over. Tsegay førte derfra, foran Embaye (også hun fra Etiopia). Feltet hadde god strekk og ingen så ut til å true de to i front. En runde igjen og Tsegay var igjen i tet etter at Embaye hadde lånt den i noen meter. Derfra og inn var det overlegent. Tsegay løp ensom i mål på 4:21,72.



Etter målpassering var det en relativt misfornøyd løpsvinner som så vidt tok i mot sin blomsterbukett. Hun følte kanskje at det røk en rekord på det fallet i starten, men samtidig må man se at opphentingen hun gjorde var ganske fenomenal. Hun havnet helt bakerst etter å ha vært nede på bakken.



2000 meter menn: Abel Kipsang fra Kenya måtte nok finne seg i å ha favorittstempelet før start på denne distansen i kveld. Han la seg også komfortabelt foran i tet, sammen med den ene haren, Kiss fra Ungarn. Farten var høy innledningsvis, og det lå an til verdensrekord etter 600 meter. Etter 1000 meter gav haren fra Ungarn seg, og den andre haren, Kiprugut fra Kenya, overtok. Da også han sa takk for i kveld, var det Kipsang som kjørte løpet alene i front.



Du verden for en hastighet og for et steg han hadde der han løp med 600 meter igjen. Det så strålende ut, og det var ganske åpenbart at han gikk for rekord. Men ut på den aller siste runden gikk fjæra ut av Kipsang. Han stivnet ganske så voldsomt, og med noen meter igjen til målstreken måtte han se at Samuel Zeleke passerte ham. Seieren gikk til etiopiske Zeleke på 4:57,00. Kipsang berget inn til andreplass på 4:57,21, mens Azeddine Habz fra Frankrike tok tredjeplassen med 4:57,22.



Norsk suksess i Lievín også i 2021

Mange husker nok at Jakob åpnet sin 2021-sesong med en forrykende 1500-meter på samme sted i fjor. Da endte han opp med å vinne løpet med fem sekunder, og ikke minst senke Hicham el Guerroujs europarekord innendørs med 21 hundredeler. Hedda Hynne imponerte også den kvelden, med 2:00,92 og ny norsk innendørsrekord på 800 meter. Du kan lese den saken her.



Henrik inn som trener(?)

Før løpet i Lievin snakket Jakob med VG om fremtiden og det faktum at Gjert Ingebrigtsen ønsker å trappe ned som trener. - Det er nok mest naturlig at Henrik tar over den jobben på fulltid senere. Han må jo ønske det selv, men Henrik har vært lenge i gamet og kan mye. Det er han, Gjert og Filip som har kommet frem til det jeg gjør i dag, fortalte Jakob til VG.



