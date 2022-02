Du finner peker til TV-sendingen på Sevilla Marathons nettside: https://www.zurichmaratonsevilla.es/ eller kan prøve denne adressen: https://youtu.be/ntey18q5Kt0



Kondis møtte den norske maratoneliten på løperhotellet Al Andalus fredag kveld og optimismen var til stede, selv om vår ener, Sondre Nordstad Moen, var litt usikker på hvor han står. Han «mistet» flyet til Kenya på forvinteren og dermed også et planlagt høydeopphold i Iten. Istedenfor har det blitt fem uker i Monte Gordo i Portugal foran årets første maratonløp, så høydetrening 2000 moh. er byttet ut med Portugals strender.



Han har nedturen fra OL i fjor sommer friskt i minnet hvor han i Sapporo hvor OL-maratonen ble arrangert. Der hadde han på ingen måte "dagen" og kom inn på beskjedne 2.17.59. I søndagens løp i Sevilla har han derfor valgt ikke å henge på fartsholderne, som skal dra de som sikter seg inn på å slå løyperekorden, men starter heller sammen med gruppe 2 som skal passere halvveis på 63 minutter.



Da Sondre satte sin norske rekord i 2017 på 2.05.48 i Fukuoka, passerte han halvmaraton på over 63 min og løp med solid negativ splitt. Så åpningsfarten er mer enn god nok om han nå holder distansen. Løyperekorden i Sevilla ble satt i 2020 (da løpet sist ble arrangert) og er bare to sekunder bedre enn Sondres norske rekord på 2.05.48.



Løyperekorden: Etiopiske Mekuant Aeynew Gebre løper i mål i 2020 og setter gjeldende rekord med 2.05.46 - to sekunder bedre enn Sondre Nordstad Moens pers. (Foto: Cano Fotosports)



Weldu Negash Gebretsadik (med startnr. 62) er den andre norske som arrangørene har tatt med i en eliteklasse på hele 139 løpere, blant dem 30 fra Etiopia, Kenya og Eritrea pluss andre afrikanere, som nå representerer andre land. Magnus Tuv Myhre er også på elitelista (med startnummer 171). Han er nysignert Puma-løper, som Sondre Nordstad Moen, og har som oppgave å ligger rett foran Sondre de første 12-15 kilometerne og skjerme Sondre fra uhell, men også "bremse" Sondre så han holder den planlagte farten.



Weldu har forberedt seg godt til løpet og kommer direkte fra Etiopia, hvor han har trent i høyden i hele vinter.



Vår beste veteranløper i Norge, Ebrahim Abdulaziz, med pers fra i fjor på 2.17.17, er ikke med på arrangørens elitelist. Med startnummer 160 har han store ambisjoner. Han har forberedt seg i høyden i Kenya og sikter seg inn på å klare EM-kravet på 2.14.30.



I tillegg stiller også Alexander Kirkeberg (25 år) fra Namdal Løpeklubb, med startnummer 163. Han hadde femte beste maratontid i Norge i fjor med 2.23.27 og en pers fra 2019 på 2.20.50. Og ikke minst er det spenning om Kristian Ulriksen klarer sitt ambiøse mål om å løpe under 2.20, som han har utbasunert for det norske folk gjennom NRK-podkasten "I det lange løp". Han planlegger å henge seg på fartsholderne for eliten for damer. De vil holde fart til passering på 70 minutter halvveis. Kristians pers er så langt 2.21.31. Han står i startlista med to startnummer - 60 og 164.





Palmesus: Det er for tiden helt andre forhold for løping i Sevilla enn i Norge. Fredag kveld var det 19 grader varmt og en sol som var i ferd med å gå ned i hotelhagen for (f.v.) Kristian Ulriksen, Ebrahim Abdulaziz, Sondre Nordstad Moen og Weldu Negash Gebresadik. (Foto: Kjell Vigestad)



Fulltegnet maratonløp

Det er så langt det vi har funnet ut av en startliste hvor vi ikke kan søke på nasjon. Det er langt flere norske som løper i Sevilla enn de som er nevnt, men hvor mange vet vi ikke. De 11.000 startnumrene ble utsolgt allerede i høst, men det har kommet til løpere seinere fra en venteliste.



82 land er representert. 70 % av løperne kommer fra Spania mens 3150 kommer fra andre land. Aller flest kommer fra nabolandet Portugal (562) og noen av dem har bare noen få mils vei for å komme til Sevilla. Også Storbritannia med 479 løpere, Frankrike med 453 og Irland med 203 har mange deltakere.





Over Spaniaplassen: Svenske Hanne Lindholm ble i 2020 nr. 11 med 2.28.59. Også i år var det to spennende svenske jenter på startlista, men de ser nå ut til å ha trukket seg. Til gjengjeld er der hele fem finske jenter i eliteklassen for damer. (Foto: Cano Fotosports)