Med 340 startende på maraton, 33 på halvmaraton og til sammen 50 trimmere og barn, samlet Østby IL godt over 400 skiløpere på den nyanlagte skistadion ved samfunnshuset. Det var også her målområdet var da det etter hvert så velrenommerte turrennet startet i det små i 2000. Undertegnede har vært med på de aller fleste under varierende vær- og føreforhold og har samlet mange flotte skiopplevelser fra Østby midt i februar, men årets opplevelse er utvilsomt en av de aller flotteste både hva vær, føre og stemning angår. Litt kjølig med -15 ved ankomst en time før start, men med sol fra skyfri himmel og knapt merkbar trekk i 850 meters høyde, ble temperaturen aldri noe problem annet enn at snøen var litt for trå til rekordtider.



Sterkere enn rekorden

Karstein Johaug jr. som selv har løyperekorden fra fem år tilbake med 1.47.12, fortalte til kondis.no at han vurderer årets sololøp som vel så sterkt som rekorden selv om det ble over seks minutter lenger løpstid og løypa var marginalt kortere pga. ny utgang og inngang.

Etter å ha fått luke til samtlige konkurrenter før han var ferdig med den slake stigningen på startsletta, økte han jevnt og trutt på alle mellomtidene og vant med 4.22 ned til svenske Oscar Persson og ytterligere et snaut halvminutt til til Henning Lie fra Vang Skiløperforening. Karstein stilte på Østby for å få en gjennomkjøring til Vasaloppet om to uker der dalsbygdingen er en viktig brikke i Team Ragde Charges opplegg for å ta sesongens mest prestisjefulle Visma Ski Classics-seier.



Seierspallen for menn i Trysil Skimaraton 2022: 1. Karstein Johaug jr, 2. Oscar Persson, 3. Henning Lie. (Foto: Jonas Sjögren, Destinasjon Trysil)

Trysil-totalseier nr. to

I dameklassen var svenske Ulrika Axelsson fra Sya SK og Team Driv Trening igjen på vinnertokt i Trysil, og med 2.12.29 ble det hele 5.12 ned til toer og teamvenninne Fanny Marie Møller Endresen. Franziska Skogsholm gikk inn til en klar tredjeplass.

Selv om vel 400 deltagere er langt unna rekord-deltagelsen fra 10 år tilbake da over 700 gjennomførte TSM, kunne arrangørene i Østby IL si seg meget godt fornøyd med deltagelsen og ikke minst gjennomføringen sett i lys av usikkerheten mht. koronarestriksjoner frem til noen uker før rennet. Bedre markedsføring enn årets prospektkort-bilder fra østpå skogen kan neppe kjøpes for penger!



Ulrika Axelsson tok spurtprisen i Ryskdalen uten å spurte. (Foto: Jonas Sjögren, Destinasjon Trysil)

Fire suverne vinnere

Også på Trysil Skihalvmaraton var det ingen tvil om hvor seirene skulle havne da Bastian Karlsen Antonsen, Lyn Ski (1:03:58) og Maiken Min Midtskogen Stor-Elvdal SK (1:11:55) suste i mål som de aller første.



De beste i Trysil Skimaraton 19.02.2022: Skimaraton kvinner (40 deltagere): Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid Etter 1 Ulrika Axelsson Sya SK 02:12:29 00:00 2 Fanny Marie Møller Endresen Team Driv Trening 02:17:41 05:12 3 Franziska SKOGSHOLM Rena IL 02:29:47 17:18 4 Marianne Byfuglien MjøsSki 02:32:41 20:12 5 Ragnhild Bolstad Åslia Skilag 02:33:49 21:20 6 Ingvild Nesteby Vingelen IL 02:46:18 33:49 6 Aina Røsten Tynset IF 02:46:18 33:49 8 Maren Feragen Bergkameratene Ski 02:49:27 36:58 9 Ane Bakke Team Bakke 02:49:29 37:00 10 Hege Weberg Tangen JESSHEIM 02:54:20 41:51 Skimaraton menn (293 deltagere): 1 Karstein Johaug Jr Team Ragde Charge 01:53:30 00:00 2 Oscar Persson Team Oscar Persson 01:57:52 04:22 3 Henning Lie Vang Skiløperforening 01:58:18 04:48 4 Øystein Sendstad Åsen IL 01:59:02 05:32 5 Christoffer Hansen Galterud IF 02:00:39 07:09 5 Eirik Sendstad Åsen IL 02:00:39 07:09 7 Michael Boberg mek å Bulk 02:02:21 08:51 8 Carl Andreas Julsvoll Team Straye Waterwell 02:02:23 08:53 9 Vinjar Skogsholm Åslia Skilag 02:02:25 08:55 10 Albin Andersson FREDRIKSBERG 02:03:04 09:34 11 Jens Marcus Dyrberg Ek Bærums Verk IF 02:03:35 10:05 12 Ulrik Auestad Tollefsen HOLTER 02:03:38 10:08 13 Linus Jansson Hällbybrunns IF 02:03:39 10:09 14 Andreas Ruud-Tronsmoen Alvdal IL 02:04:38 11:08 15 Pål Åge Joten Engerdal SP.kl. 02:06:28 12:58 16 Kristian Larsen MjøsSk 02:06:39 13:09 17 Ola Sandholt MAURA 02:07:12 13:42 18 Erik Andre Syversen Asbjørn Nordsveen AS 02:07:56 14:26 19 Martin Henricson HÖKERUM 02:08:15 14:45 20 Vegard Lans Pedersen TRYSIL 02:08:48 15:18 21 Linus BOHMAN Motala AIF SK 02:09:21 15:51 22 Dennis Steensen Rustad IL 02:09:55 16:25 23 Espen BERGET MjøsSki 02:09:56 16:26 24 Espen Aleksander Sørlie Elgshøen Trysilgutten IL 02:10:10 16:40 25 Jonas AMUNDSEN Nes Ski 02:10:54 17:24 26 Klaus Oiseth Asker Skiklubb 02:11:00 17:30 26 Henning Weaas Nordre Eidsvoll IL 02:11:00 17:30 28 Victor Samuel Synnestvedt Åsen IL 02:11:20 17:50 29 Sander Berger Trøgstad Skiklubb 02:11:22 17:52 30 Daniel Palm ÄLVDALEN 02:11:39 18:09 Skihalvmaraton kvinner (12 deltagere): 1 Maiken Min Midtskogen Stor-Elvdal SK 01:11:55 00:00 2 Ida Lockert Skjold Åsen IL - Ski 01:22:35 10:40 3 Selma Resare FREDRIKSBERG 01:24:25 12:30 Skihalvmaraton menn (20 deltagere): 1 Bastian Karlsen Antonsen Lyn Ski 01:03:58 00:00 2 Håvard Bergmann Ivrig, IL 01:09:39 05:41 3 Julian Paula Trysil IL 01:18:41 14:43 4 Kristoffer Romsaas Hansen Åsene - Søre Trysil IL 01:24:10 20:12 5 Emil Eike NANNESTAD 01:25:06 21:08



