Det kommer til å bli arrangert både 5 og 10 km, begge løypene blir kontrollmålt. Begge distanser har start og mål i Rådalen ved utslaget av tunnelene.



Planen er at 5 km løper frem og tilbake gjennom den drøye 2 km lange Råtunnelen. Den manglende differansen løpes ute i retning Trollhaugen og justeres samtidig ved startpunkt i Rådalen.



Løypekart 5 km



På 10 km løpes først Råtunnelen retning Nordås, så inn i Søråstunnelen (snaue 2 km) retning Skeievatn og Flyplassen. Deretter tilbake til Nordås, før returen gjøres samme vei tilbake til Rådalen. Her vil også distansen bli justert ved vending Nordås og Skeievatn for å kunne måle nøyaktig 10 km.

Løypekart 10 km



Start og målområde vil bli mellom tunnelene i Rådalen. Parkering på lagunen storsenter.



Løypene vil bli AIMS-sertifisert og vil gjelde for statistikk og rekorder for begge distanser.



Det blir 4 startpuljer med følgende starttider

Kl 12.00 : 5 km konkurranseklasse/aktiv

Kl 12.15 : 5 km mosjon

Kl 13.15 : 10 km konkurranseklasse/aktiv

Kl 13.30 : 10 km mosjon





Vegsjef Sverre Ottesen (i midten) hadde arrangør og løypemåler med på visning. Det blir en bred og fin løype det bør kunne løpes veldig raskt i.



Erik Hanøy er som vanlig speaker og oppdaterer samtlige med nødvendig innformasjon og tider etterhvert som løperne kommer til mål.





Startkontingent Høstens Raskeste Eventyr

Konkurranse/Aktiv kr 300.-

Mosjon kr 250.-

Familie mosjon inntil 4 medlemmer kr 750.-

Løpets tekniske t-skjorte m/logo kr 150.-



Rema 1000 Søreide sponser grillpøser og drikke etter løpet til alle deltagerne







Alle som fullfører får løpets flotte medalje.

I tillegg premieres alle klassevinnerne i konkurranse/aktiv med gullmedalje.

Gavekort på kr 1000.- gitt av Sport Norge Laguneparken til totalvinner herre/kvinne på begge distanser i konkurranse/aktiv klasse.









For hjemmeside med påmelding, klikk på logo over