Da fristen for påmeldinger gikk ut var det i alt 455 deltakere påmeldt til årets Furusjøen Rundt. Tatt i betraktning av at det er mange som er omikronsyke i disse dager så var arrangørene fornøyde med oppslutningen av årets renn.

Deltagerne i Furusjøen Rundt kunne velge mellom fire ulike løyper:

12 km Furusjøen Rundt Trimrenn (u/tid)

20 km Furusjøen Rundt Trim/Fam. (lang fam.runde)

20 km Furusjøen Rundt turrenn

45 km Furusjøen Rundt-rennet

Før fjorårets sesong ble løypa til Furusjøen Rundt-rennet over 45 kilometer justert. Vi måtte vente helt til i år for å få svaret på hva endringen betydde i tid og krefter, men at vi ville få ny løyperekord var man helt sikker på.

Amund Riege, Rustad IL, staket inn på 1:57:09 og Karoline Simpson-Larsen, Vargar IL/Team Elon Vest, gikk seg inn på 2:18:57.



Vinner av kvinneklassen: Karoline Simpson-Larsen, Vargar IL/Team Elon Vest. (Foto: Pål Martin Enstad Hansen)

15 beste kvinner i 45 km Furusjøen Rundt-rennet:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 59 Karoline Simpson-Larsen Vargar IL / Team Elon Vest K25-29 2:18:57 2 101 Maren Engeskaug Nielsen Team Driv Trening K25-29 2:21:50 3 125 Ingvild Bratlie Rustad IL K25-29 2:22:43 4 106 Tuva Toftdahl STAVER Team Straye Waterwell K30-34 2:29:11 5 156 Ragnhild Haukåen Ringebu/Fåvang Skiklubb K25-29 2:40:25 6 174 Elise Bryn OSLO K25-29 2:41:57 7 104 Amanda Borge BYRKJELAND Røa IL / Fiskebeinern SK / Capgemini K25-29 2:44:49 8 239 Vilde Malmei Ntnui K25-29 2:50:47 9 203 Christine Louise Stavnum Arnkværn Rustad IL K20-24 2:51:32 10 221 Lene Marie Løchen-Jensen OPPEGÅRD K35-39 2:51:45 11 154 Guri Wangensteen RYFOSS K45-49 2:56:01 12 152 Amalie Brennlien Team Sibirica K30-34 2:56:01 13 246 Ingrid Paulsrud Gausdal K25-29 2:58:23 14 251 Gunn Jane Ulekleiv Dombås IL K60-64 3:01:59 15 230 Kristine Stulen Sport1 Oppdal K30-34 3:04:20



Vinner av herreklassen Amund Riege, Rustad IL. (Foto: Pål Martin Enstad Hansen)

15 beste menn i 45 km Furusjøen Rundt-rennet:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 4 Amund Riege Rustad IL M20-24 1:57:10 2 6 Hans Petter Rolke NTNUI M20-24 1:58:07 3 5 Olaf Talmo NTNUI / Team Ntnui Sweco M20-24 2:01:53 4 20 Haakon Holden Bjerke IL Ski / Team Næringsbanken M25-29 2:02:01 5 49 Henrik Sørlie Haug Lyn Ski M25-29 2:02:03 6 8 Henrik Haugland Syverinsen NTNUI / Fiskebeinern SK M25-29 2:02:03 7 39 Lars Sørensen Rustad IL M20-24 2:02:05 8 9 Sigurd Sollien HULBAK Hemsedal IL / Team Synnfjell M25-29 2:02:06 9 7 Jostein Tandberg Kjelsås IL - Langrenn M20-24 2:02:06 10 2 Magnus Bleken Rudsbygd IL / Team Næringsbanken M35-39 2:02:11 11 3 Ole Hulbak Hemsedal IL / Sweco BIL M25-29 2:04:17 12 16 Tobias Holter Team Cereal M30-34 2:04:18 13 25 Atle Smenes Rustad IL / Team Rustad IL Oslo M30-34 2:04:25 14 30 Andreas Bergsland Trøsken IL / Team Craft Østfold M20-24 2:04:26 15 81 Magnus Waaler Rustad IL M25-29 2:05:07



Klart for start på 45 km Furusjøen Rundt-rennet. (Foto: Pål Martin Enstad Hansen)



(Foto: Pål Martin Enstad Hansen)

Både Furusjøen Rundt og Rondane viste seg fram fra sin beste side. I de tidlige morgentimene var det et lett snødryss som hilste løperne velkommen til fjells, men solen kjempet seg fram og gav behagelige vinterlige temperaturer på -5 grader midt på dagen.

I god tid før arrangementet ble det tatt beslutninger om å redusere antall drikkeposter i løypa og minimere kontaktpunkter i for eksempel sekretariat der det ofte blir køer. Nå åpnet samfunnet igjen, så arrangementet gikk uten videre restriksjoner. Men på grunn av usikkerhet med tanke på antall frivillige, deltakere og positive tester, valgte arrangøren å beholde reduserte kontaktpunkter for årets renn.

Like fult – neste år er Furusjøen Rundt klare til å ta imot flere løpere, og da med alle drikkeposter på plass og service i sekretariatet.

Furusjøen Rundt er også et breddearrangement og har også distanser på 20 km turrenn og 12 km familie-/trimrenn.

Furusjøen Rundt-turrenn over 20 km ble dominert av de lokale løpere fra Gudbrandsdalen. I dameklassen gikk seieren til Dombås IL og Mari Brenna. I herreklassen var det Eskil Tarud, Tormod Skilag, som tok seieren. Er også verdt å nevne at disse går i klassen 18-19 år, og er i startgropen av sin skikarriere.

Resultat kvinner i 20 km Furusjøen Rundt turrenn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1010 Mari Brenna Dombås IL K18-19 1:20:30 2 1016 Ada Myhren Bekkelund Søre Ål IL K18-19 1:21:00 3 1014 Martea Bergum Øyer-Tretten IF K18-19 1:21:04 4 1013 Anne Rindaloffigstad Øyer-Tretten IF K50-54 1:25:46 5 1032 Kristin Sandnes OTTA K55-59 1:32:06 6 1022 Christin Kanden HOSLE K55-59 1:32:39 7 1046 Marie Kristin Heide Team Godt Forberedt K30-34 1:33:43 8 1034 Mette Lunde Sveen Redalen IL K55-59 1:35:02 9 1055 Mona Andersen Team Hanekne K50-54 1:38:57 10 1050 Mina Billung Heming, IL K25-29 1:44:52 11 1057 Sara Karenstuen Team Sundheim K30-34 1:45:45 12 1044 Anne Moian Nydal Asker K60-64 1:45:59 13 1040 Stefi Kierulf Prytz Team KP K55-59 1:47:09 14 1058 Cathrine Elserud Nygård VINSTRA K40-44 1:51:25 15 1054 Lise Margareta Kristiansen Skogli K55-59 1:52:37 16 1070 Ida-Marie Marcussen Sne & Vand K35-39 1:52:51 17 1064 Lena Sørsdal Driv IL K35-39 1:54:21 18 1077 Randi Bjørgeengen KVAM K50-54 2:04:02 19 1053 Guro Selfors Lund Granitt og Betongvare as K50-54 2:05:01 20 1071 Matilde Rink Jørgensen Sne & Vand K40-44 2:08:30 21 1069 Eva Maria Utvåg Team Foss K55-59 2:14:52 22 3007 Marit Stormorkenmurstad Team Hanekne K65-69 2:23:12

15 beste menn i 20 km Furusjøen Rundt turrenn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1001 Eskil Tarud Tormod Skilag M18-19 0:58:35 2 1011 Olger Johannes Ramstad Sør-Fron IL M20-24 1:05:37 3 1003 Truls Horten Søre Ål IL M16-17 1:07:06 4 1002 Jørn Petter Kolås Ryen VINSTRA M40-44 1:07:40 5 1006 Ivar Jevne ARNESEN Hamar Skiklubb M25-29 1:08:40 6 1009 Øyvind Aas RAUFOSS M45-49 1:12:41 7 1007 Bjørn Offigstad Øyer-Tretten IF M60-64 1:14:38 8 1030 Andreas Nilstad VINSTRA M25-29 1:18:14 9 1036 Steinar Brekke Lillehammer Skiklub M75-79 1:19:32 10 1005 Jo Bruøygard Sport 1 Vinstra M30-34 1:21:05 11 1078 Geir Inge Støve Granitt og Betongvare M35-39 1:22:08 12 1035 Jan Tore Espe VINSTRA M45-49 1:22:13 13 1018 Jens T Kanden Øvrevoll Hosle IL M55-59 1:22:31 14 1020 Kristian Ekre Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL M60-64 1:23:09 15 1015 Fridtjov Janson Ringebu/Fåvang Skiklubb / Ringebu-Fåvang Skiklubb M50-54 1:23:12



Her er Gard Lindby i front på en liten gruppe i 45 km Furusjøen Rundt-rennet. (Foto: Pål Martin Enstad Hansen)