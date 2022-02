Tabellen under gir antall fullførende i norske maraton og ultraløp med innlagt maratondistanse i fjor. Den inkluderer ordinære løp og løp av type cannonball, men ikke virtuelle løp. Sammenliknet med tidligere år var deltagelsen nær det dobbelte av hva den var i 2020 med 1720 fullførende, men på den annen side bare rundt 37 prosent av hva den var i rekordåret 2019 med 8572 fullførende. Kommentarer ut over at de store svingningene utvilsomt er mest knyttet til pandemi-restriksjoner de to seneste årene skulle her være unødvendig.

I fravær av Oslo Maraton hvor halvmaraton var lengste distanse i fjor ble Trondheim Maraton det største løpet med 314 fullførende, tett fulgt av Bergen City Marathon som hadde 308 fullførende på maraton. Tredjestørst ble Nordmarka Skogsmaraton med 252 fullførende.

De beste tidene i fjor kom begge i Jølster Maraton som også hadde innlagt NM på maraton. og hvor Ebrahim Abdulaziz og Silje Eklund ble norske mestere med henholdsvis 2.19.51 og 2.49.28.

Vinnertider og deltagertall fra norske maraton 2021

Vinnertider Menn Kvinner Deltagere Trondheim Maraton 2.34.42 2.58.46 314 Bergen City Marathon 2.30.46 3.01.05 308 Nordmarka Skogsmaraton 2.48.30 3.12.25 252 Midnight Sun Marathon 2.24.35 3.03.06 246 Hardangervidda Maraton 4.15.49 4.55.52 186 Jessheim Vintermaraton 2.27.33 2.54.53 170 Jølster Maraton/NM 2.19.51 2.49.28 169 Stavanger Maraton 2.44.19 3.20.48 153 Oppdal Fjellmaraton 4.08.25 4.52.25 118 Holmestrand Maraton 2.43.21 3.20.17 85 Fredrikstad Maraton 2.45.20 3.12.06 84 Karmøy Maraton 2.38.57 3.11.35 79 Maratonkarusellen-Bergen ultra 2.33.34 3.17.51 74 Perseløpet maraton 2.29.59 3.08.08 74 Ringerike 6-timers, Hønefoss 2.54.26 3.18.08 65 Steinsland bygdemaraton 2.47.27 2.53.32 57 Sans Senja Marathon 5.19.32 5.47.36 55 Bergen Maraton 2.34.40 3.41.24 55 Polar Night Marathon 2.48.05 3.28.12 46 Ålesund Maraton 2.41.53 3.15.46 44 Meldal 6-timers 2.48.20 3.24.43 40 Møkster Maraton 2.45.53 3.14.06 35 Maratonkarusellen, desember 2.48.52 3.44.26 35 Farsund Maraton 2.47.50 3.07.14 34 Kongsvinger Maraton 2.48.26 2.52.10 33 Skåbu Fjellmaraton 3.33.18 3.59.57 28 Magni Maraton,1-9 (cannonball) n/a n/a 25 Bergen vintermaraton (utsatt) 2.30.49 3.37.40 25 Sami Marathon 2.44.26 2.59.19 24 Harstad Summits Trail Marathon 4.16.10 5.23.48 24 Undheim 50 km og maraton 2.50.21 3.07.44 24 Fornebu juleultra og maraton 2.55.00 4.16.00 23 Sunnhordland Maraton 2.47.24 3.12.26 23 Hornidalsvatnet Maraton 2.58.13 3.37.56 20 Bergen Skogsmaraton 3.04.13 4.03.42 18 Meråker Mountain Challenge 4.33.12 5.36.24 17 Hadsel Maraton 2.55.48 4.38.16 15 Rekordløpet Gardermoen 2.35.25 3.06.41 14 Maratonkarusellens funksjonærløp n/a n/a 14 Ørsta Fjellmaraton 4.46.38 7.00.30 13 Perseløpet maraton og 50 km 2.49.30 n/a 10 Nordvest Maraton 2.54.03 3.08.05 10 Florø Maraton-Rett Vest 2.53.17 3.01.54 6 Elvemaraton 3.19.22 n/a 6 Sum 3150

Tilsvarende deltagertall fra de tre seneste årene: 2018 | 2019 | 2020