Kondis medlemmer har siden 2016 hatt tilgang til en digital utgave av bladet. Denne var en tradisjonell PDF-leser som også mange andre blader bruker for digital lesing. Problemet var at den ikke var responsiv, noe som gjorde det tungvindt å lese bladet på mobil.

I dag er det 70 prosent av Kondis sine lesere på kondis.no som leser via mobil. Det var derfor viktig for oss å kunne tilby en løsning som ga en bedre leseropplevelse på mobil enn den tradisjonelle PDF-løsningen.

Det er vår grafiker Jo Guribye hos Edda Grafisk som har stått for utviklingen av løsningen. Vi er svært godt fornøyd med resultatet og håper at også alle dere lesere vil bli minst like godt fornøyde.

God lesning!