Det var nydelig vintervær med sol og temperatur rundt null grader da U23-jentene gikk en nokså kupert 5 km-runde to ganger. Til sist ble det svært jevnt mellom sveitsiske Anja Weber og Patricija Eiduka fra Latvia, men Weber var hakket sterkere og vant med 1,3 sekunders margin. Det var hun meget godt fornøyd med.

– Det var så jevnt, og det var først ved mållinja jeg forstod at det handla om seieren. Jeg gjorde mitt beste, og at det skulle bli gull er helt fantastisk – det hadde jeg ikke forventa. Denne seieren betyr veldig mye etter en tøff sommer, fortalte Anja Weber da hun ble intervjua av speakeren etter målgang.



Bronsemedaljen gikk til Veronika Stepanova som var med på det russiske gullaget i stafetten i OL. Margrethe Bergane som ble best av de norske, leverte et jevnt godt løp og var til slutt 45 sekunder bak vinneren. Det var hun ganske bra fornøyd med.

– Jeg gjorde så godt jeg kunne i dag. Skulle selvfølgelig gjerne kjempa om medalje, så det var nok ikke det beste skirennet jeg har gått denne sesongen, men jeg trur jeg fikk ut det jeg hadde inne i dag, fortalte hun til NRK etter målgang.



På spørsmål om hun kunne gjort noe annerledes med for eksempel disponeringen, svarte hun:

– Jeg gikk ut ganske hardt å så ble det litt tungt i bakkene på andrerunden, sa Bergane som skal gå verdenscup i Lahti til helga. De andre norske leverte sørga for en grei laginnsats med 14. plass til Kristine Austgulen Fosnæs, 16. plass til Mari Folkvord og 19. plass til Tuva Lislevand.



Likevel mente NRK-ekspert Fredrik Aukland at resultatene til de norske var litt under pari.

– Vi hadde håpa på å være med å kjempe om medaljer, men vi ser at nivået er høyt også internasjonalt, og det er en jobb å gjøre.



10 km kvinner U23 1 WEBER Anja 2001 SUI 29:59.8 2 EIDUKA Patricija 2000 LAT 30:01.1 3 STEPANOVA Veronika 2001 RUS 30:12.9 4 MARCISZ Izabela 2000 POL 30:18.9 5 KAELIN Nadja 2001 SUI 30:19.6 ... 8 BERGANE Margrethe 2001 NOR 30:44.6 14 FOSNAES Kristin Austgulen 2000 NOR 31:29.6 16 FOLKVORD Mari 1999 NOR 31:42.2 19 LISLEVAND Tuva 2001 NOR 31:52.1



Alle resultat



Anja Weber fra Sveits var strålende fornøyd med gullet. (Foto: skjermdump NRK)



